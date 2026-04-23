36岁何穗嫁陈伟霆后罕现身 竟被指「女生男相」？ 胸前穿窿战衣尽展身材天赋

40岁的香港艺人陈伟霆（William）与36岁的内地超模何穗的恋情传闻已久，二人去年十月无预警下联手报喜，宣布已诞下一子并步入婚姻殿堂，消息震惊娱乐圈。成为人母后的何穗，因身体一度出现状况，鲜少公开露面。近日，终于有网民在街头捕捉到她的身影，产后最新状态随之曝光。

何穗穿胸前穿窿战衣极性感

从网上流传的影片可见，久未露面的何穗身穿一袭性感的橙啡色平口长裙，胸前的镂空设计虽添性感，但在她超模气场的驾驭下，丝毫不显俗气，反而散发出满满的高贵感，尽显名模本色。当日她被大批粉丝与摄影师包围，但仍显得容光焕发，神态自若，全程面带和蔼可亲的笑容，并亲切地向众人挥手致意，丝毫没有巨星架子，松弛感十足。

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何穗女生男相？

然而，何穗的样貌竟意外引起网民热议。有部分网民直指她「女生男相」、「脸太像男人了」，认为她的脸部线条过于硬朗。不过，随即有另一派声音反驳，称这正是国际时尚圈推崇的「超模脸」，轮廓分明，比起千篇一律的「网红脸」更具辨识度和高级感，有粉丝更大赞她「长得很欧，很大气的美」。

何穗生育后再做手术

事实上，何穗这次的亮丽现身得来不易。她早前在接受杂志访问时曾透露，产后身体响起警号。她在坐月子结束后前往医院复诊，却惊觉子宫内仍有瘀血积存，必须进行第二次手术清除。何穗坦言，得悉消息的当下，让她「体会到从未有过的脆弱」，身心都承受著巨大压力。

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