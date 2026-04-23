电影《米高积逊》成昨日全港单日票房冠军 杜德伟晒偶像MJ珍藏 难忘共处1小时：人很好

电影《米高积逊》MICHAEL，将于四月震撼大银幕。电影呈现了史上最具影响力的艺术家之一Michael Jackson的生平与传奇。由《波希米亚狂想曲：摇滚传说》金像监制Graham King、《边缘特训》卖座导演安东尼奎克领军，贾法尔积逊首当男主角，将这人物的传奇起点，至成为国际巨星的经历，彻彻底底地展现出来。

贾法尔积逊完美复刻 MJ

《米高积逊》电影昨日全港戏院上映，票房立即打破当年奥斯卡金奖瞩目电影、同样以传奇歌手Queen生平为故事的人物传记电影《波希米亚狂想曲：摇滚传说》的香港开画票房纪录，荣登昨日香港新片开画票房及全港单日票房冠军！电影受到一众城中Michael Jackson粉丝热烈支持，普通观众亦被戏中的连场歌舞场面和演员的出色演出感动，不少人觉得主角贾法尔积逊完美复刻Michael Jackson，无论在唱歌及舞蹈上都极度相似，让人有种错觉像是看到到活着的Michael Jackson！

杜德伟展示MJ收藏品角落

刚获得香港金像奖最佳男配角的杜德伟（Alex）也是著名的MJ粉丝，昨日他特意上载一条短片到他的社交媒体上，展示他家中的一个MJ收藏品角落，里面有不少是他的私人珍贵收藏。Alex表示：「Michael Jackson在我心目中是有一个很特别的位置，所以在家里我特别有一个Michael Jackson的角落。」其后他逐一展示他的收藏品：包括2009年Michael Jackson逝世的那年买的油画、Michael Jackson的Billie Jean金唱片、以及1987年他与Michael Jackson的一张合照。Alex表示在香港跟他见过三次面，最后一次是在电视城的化妆间，意外地遇到Michael Jackson，他对其助手表示希望合照，想不到Michael Jackson同意，并希望他可以打扮成将军和扮成皇帝的Michael Jackson合照，Alex回忆起当时兴奋表示：「我当然马上应承！最后我们有个多小时的相处时间并拍了一组照片，Michael Jackson人很好，他回去后不但寄给我签了名的合照，还签了名在我当时穿著的华星T恤上面，我一直珍藏至今。」Alex表示这三个纪念品都是他在整个珍藏中觉得最有纪念价值，亦趁着《米高积逊》电影上映时候与大家分享。

杜德伟与贾法尔积逊父母是相识

而Alex更透露了一件特别的事，就是他与《米高积逊》男主角贾法尔积逊的父母其实早在十多年前已相识！2009年Alex帮Michael Jackson在香港善缘做了一个追思会和铸造了一个1:1的铜像，更邀请了几位Jackson家族朋友来香港参与，而其中一位就是贾法尔积逊的妈妈Alejandra！另外，2017 年Alex的自家品牌在杭州时装表演时， Michael Jackson的亲大哥、Jackson 5 成员之一及男主角贾法尔积逊的父亲Jermaine Jackson也有到场支持！现在由贾法尔积逊主演、扮演其叔叔的电影《米高积逊》上映了，Alex更是觉得百感交集。

ANSONBEAN即场表演MJ舞步

在电影《米高积逊》上映时，除了头号Michael Jackson粉丝杜德伟的感动分享之外，ANSONBEAN亦于德国柏林回来后出席香港的首场IMAX特别放映场，与现场观众分享自己在德国参与《米高积逊》电影全球首映礼的感受，更即场表演自己在德国 dance workshop学到的米高积逊舞步，让整个现场气氛高涨！此外，COLLAR成员芯駖亦在社交媒体上上载了自己跳Billie Jean的舞步，不少人留言大赞帅气有型！