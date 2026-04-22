施明设灵丨黄夏蕙指施明与两位新抱关系好 契仔李泳汉、李泳豪绝不会为遗产对簿公堂

施明与李家鼎（鼎爷）的长子李泳汉跟弟弟李泳豪夫妇不和引发全城热议，施明今日（22日）在大围宝福纪念馆设灵，李泳豪太太林妤谦（Agnes）到场却被拒之门外，最终只能在灵堂外跟奶奶施明致哀。施明生前好友黄夏蕙到场，她接受访问时表示，施明生前患病后变得低调，谈及两位契仔李泳汉和李泳豪不和事件，她亦有感而发。

黄夏蕙指施明与两位新抱关系好

黄夏蕙（夏蕙姨）受访透露在李泳汉和李泳豪儿时已认两人是契仔，两兄弟感情要好又乖，惟近年各有各忙少见面。问到有否为李泳汉、李泳豪调停，她指气氛平和，之前从未跟施明谈及家事，亦从未谈论过新抱，赞对方尽责照顾一对儿子是无怨言的妈妈，跟两个新抱相处很好，她指施明生前未提及遗产因对方没料自己早逝，她指两兄弟曾答应一定不会为遗产对簿公堂。对于兄弟争执，黄夏蕙扬言：「唔好乱来，有咩事揾我！」

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黄夏蕙未感李家鼎被李泳豪监视

提到李泳豪太太林妤谦（Agnes）被拒入灵堂，黄夏蕙指是家事，无办法。这日见到李家鼎，黄夏蕙坦言觉得他瘦了老了不再精明，但不觉得他有被李泳豪监视。问到跟施明最后一次见，黄夏蕙透露是在自己的演唱会，对方病后一直低调不让友人探望，但保持电话联络，相安无事。黄夏蕙表示今日没瞻仰遗容，明天会再来送施明最后一程。

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