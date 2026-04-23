「中2富家子」谭辉智爆英国辛酸史  曾被醉酒佬暴打日薪得2百  留阴影拒送子女出国留学？

凭借TVB歌唱真人骚《中年好声音2》而人气急升的41岁谭辉智，虽然在比赛中屈居亚军，但星途无可限量，6月就会与罗启豪一同登上红馆舞台。不过，这位基达创建集团主席谭握筹之子，风光背后却有著一段鲜为人知的英国黑暗岁月。他坦言，回望过去40年的人生，感觉一事无成，甚至以「废」来形容自己。

谭辉智留学英国遇挫折

谭辉智在屯门成长，家境富裕，但他于1996年跟随亲戚到英国肯特郡升学。在外的日子，他总不自觉地将自己与同辈比较，当听到父母称赞别人时，总会感到自卑，「很多时都是自己心里比较。」

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谭辉智：人生头40年都是废

尽管他的英文进步神速，但学业成绩却未如理想。在中学毕业后，他选修了广告设计，但由于成绩欠佳，连他自己都不敢奢望能入读顶尖的时装设计学府。他形容自己前40年的人生都是「废」，可见他对自己过去的表现并不满意。

谭辉智街头无故被殴打

留学期间，最令谭辉智难以忘怀的，是一次在等候巴士时被醉汉无故袭击的经历。「是一名醉酒佬借故聊天，然后突然一拳打过来，我还问他为甚么打我？他呆了不懂回答。」这次经历虽然没有对他造成严重伤害，却也成为他记忆中一个不快的片段。

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谭辉智餐馆打工日薪仅200港元

大学最后一个学期，他为了赚取生活费，在一家相熟的中餐馆做兼职。他独自一人应付十几桌客人，从点餐到送餐，所有工作一手包办，让他疲于奔命。他表示过程极辛苦，因为外国人喜欢喝啤酒也喝得很快，要应付十几桌的话，根本难以应付。辛苦工作一星期后，他只赚到约一百英镑，当时折合港币仅1400元，平均日薪约200港元，让他深刻体会到谋生的艰难。

谭辉智所有积蓄投资美容生意

大学毕业后，谭辉智选择回港发展，并在父亲的公司工作了八年。2020年疫情期间，他看准时机，毅然将所有积蓄投入美容生意，与太太共同创业。他表示疫情令很多东西便宜了，对他就是机会。凭著永不放弃的精神，他的事业总算闯出了一片天。

谭辉智拒送仔女到外国读书

如今，家庭事业两得意的他，视一对子女如珠如宝。虽然他自己的成长经历与海外教育密不可分，但他却断言，完全没有送子女到外国读书的打算。他解释其家人往日送他去外国读书，是想他英文好一点，不过他认为现在香港的教学已很好，除了英文还有国语，所以他不觉得有送子女到海外留学的必要。