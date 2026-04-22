施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦

资深艺人施明今日（22日）于大围宝福纪念馆设灵，众多亲友到场致哀。然而，早前已备受关注的李家鼎（鼎爷）家族不和事件，在灵堂现场再度升级，成为传媒焦点。约下午4时，李家鼎（鼎爷）在儿子李泳豪及新抱林妤谦（Agnes）的陪同下抵达灵堂。李家鼎身形明显再度消瘦，神情憔悴，但仍礼貌地向在场传媒点头示意。

李泳豪老婆受阻场面一度尴尬

早前，长子李泳汉已强硬表态，拒绝弟妇Agnes踏入灵堂，更传出拒收有其署名的花圈。今日，李泳豪更向记者透露，有其妻署名的花圈甚至被人丢弃在后楼梯。当李泳豪夫妇陪同父亲到达灵堂门口时，传媒蜂拥而上，询问李泳豪是否担心太太被拒。他仅挥手示意，未有回应。果然，在灵堂入口处，数名黑衣工作人员上前阻拦Agnes，气氛瞬间凝重。李泳豪无奈之下，只能让太太在门外稍候，自己先陪同父亲李家鼎进入灵堂。

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李泳豪老婆Agnes独留场外拒绝回应

被拒门外的Agnes显得相当无奈，独自一人留在灵堂外。有工作人员上前与她沟通，并曾试图为她安排座位，但她婉拒了。面对记者追问，关于被拒入场的心情、想对奶奶施明说的话，以及是否希望澄清任何事，Agnes始终保持沉默，一概不作回应。

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