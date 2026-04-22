《中年好声音》海儿中门大开致敬周慧敏宫廷服  澎湃上围包唔住  22吋纤腰极吸睛

现年29岁，因担任《中年好声音》评审而瞬间爆红的「最索评审」海儿（Hedy），凭借其仙女下凡般的高颜值、玲珑浮凸的魔鬼身材及精湛的音乐造诣，成功俘虏大批粉丝，人气之高，甚至盖过一众参赛者，而近日她出席商业活动的一身性感造型，网民指可跟周慧敏经典宫廷服相提并论。

海儿低胸晚装惊艳全场

海儿近日获邀于一商业活动中献唱。为表诚意，她穿上一袭极为性感的黑色低胸晚装上阵，惊艳全场。化上精致妆容的海儿，本已颜值超高，在台上献唱时，举手投足、一颦一笑都散发著女神气场，令人为之神魂颠倒。

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海儿晚装极虾人着

而她身上的性感战衣更是全晚焦点。这套黑色晚装采用极低胸设计，完美凸显了海儿丰满的上围。更令人惊叹的是，这套战衣的腰位设计极端狭窄，绝对是「苛刻」级别，但这完全难不到海儿，反而将她的纤腰表露无遗，与丰满上围形成强烈对比，身材曲线极尽诱人。

海儿为保纤腰不吃东西

在后台的影片中，海儿更骄傲地表示，为了穿上这套战衣，她全日没有吃任何东西，更笑著对镜头说：「你睇我条腰，就知道我今天冇食嘢！」她轻抚著自己目测只有约22吋的纤腰，展示出为工作付出的成果。

海儿完美致敬周慧敏

海儿这身「上围澎湃、腰肢纤细」的惊人造型，随即引起网民热烈讨论。不少网民表示，海儿的形象令人即时想起上一代「玉女掌门人」周慧敏于90年代石破天惊的性感宫廷服造型。当年周慧敏同样以澎湃上围和极幼纤腰的形象示人，被誉为经典。如今海儿成功驾驭这个极难挑战的造型，被网民大赞是完美致敬。

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