寒战1994｜王丹妮搏尽演绎黑道大家姐 梁乐民偏心爱将精心打造角色｜名人杂志

13 年前上映的《寒战》，打着警队高层权斗的宣传策略，题材新颖。梁乐民当时是新导演，资源少，戏中无「烧钱」的枪战大场面，改为办公室唇枪舌剑。本来双雄对决故事，辗转扩张成今天的「寒战宇宙」——梁乐民从美术指导、编剧，到踏上亿万票房导演之列，一切都是 Think Big 使然。王丹妮（ Louise ）自细来港，从模特儿起步， 30 岁毅然转跑道当演员，到拍摄《梅艳芳》夺得金像奖「最佳新演员」，一步一步。或许是轨迹？或者是影子？相似的人生步调成为梁乐民、王丹妮的连结。前传电影《寒战 1994 》中，梁乐民不讳言偏心王丹妮，在男人戏中为她度身订造黑社会大家姐「若兰」一角；若兰这名字，也暗藏玄机。撰文︰李志宏、摄影︰罗安强

王丹妮的改变

《寒战1994》在最初构思时，已确定由王丹妮饰演社团「老丸」龙头阮若兰一角。这源于《梅艳芳》拍摄后期，梁乐民︰「老板（江志强）提议开启『寒战宇宙』，叫我想一个最强阵容，他会尽力配合。我与创作团队一致认为，警队角力中，必然要加入黑道势力。」王丹妮形容︰「若兰这人物，在龙蛇混杂的环境成长，必须刚柔并济，她凶悍又处变不惊，面对各方势力虎视眈眈夺权，头脑清晰地掌握每一步棋。」这就是女性比男性优胜的地方。

「她真的改变了很多，会分析角色。」梁乐民称赞王丹妮，「Louise在这次演出展现大胆一面，不过份拘谨，会主动发问，提出建议。」彼此信任下，双方直接进入角色塑造讨论，不浪费时间。王丹妮︰「记得拍摄《梅艳芳》时，我急于求成，有问题就靠估，独自烦恼；然后越想越乱，人一急，局限了思考，选择只有A或B。」表演工作靠经验累积，只能脚踏实地，她补充︰「如今我会大胆沟通，演出时作多番尝试，让导演有A、B、C、D去选择。」

梁乐民发掘王丹妮演梅艳芳，她在《寒战1994》再次孭重飞。

王丹妮17岁赢国际模特儿大赛香港区冠军、亚太区总冠军而入行。

王丹妮30岁转投电影业，当模特儿，做演员的共通点都是要经常跑casting。

王丹妮在《寒战1994》中迎来多个第一次。

王丹妮的第一次

王丹妮为演活黑道「大家姐」阮若兰，接受数月的动作训练。埋身打斗前，练柔韧度，避免拉伤，并掌握力度控制与收放技巧，「如何呈现拳拳到肉的效果而不伤己伤人，这是学问。」她与警察一方的演员一同练枪，「黑道Free Style一点，射中目标就可以。」警队方面则强调标准姿势、队形配合与暗号使用。之后模拟真实枪战，包括在障碍物掩护下的对战，「类似War Game，提升反应力、观察力与敏捷度。」

《寒战1994》若兰这名字暗藏玄机。

金像奖在疫情下举行，王丹妮凭《梅艳芳》摘下「最佳新演员」。

王丹妮casting梅艳芳一角，梁乐民安排几位演员做同一场戏拍同一辑相，当王丹妮唱《夕阳之歌》时，有工作人员感动得流泪。

梁乐民飞车场面的突破

看《寒战》系列，总有惊喜。记得《寒战》梁家辉、郭富城有两场叠声争论的场面，一段30秒，另一段15秒，梁乐民︰「当年我是新导演，难以得到高额动作片的预算。我甚至不敢写外景戏，剧本第一稿『一枪都冇开』，故事主要集中在办公室内的权斗。」双雄「各自表述」成为了「枪战」，网民形容为「史诗级」，「我比较享受文戏创作，从对话刻划人物心理。」来到《寒战1994》有大量动作场面，其中一幕王丹妮、刘俊谦（饰演O记署任总警司李文彬）在架空高速公路被电单车杀手狙击，后者连人带车冲入民居，「香港行车天桥与住宅极近，世界罕见。我就把日常令人担忧的意外，转化为戏剧化动作场面。」该段两分半钟的土瓜湾追逐戏，分三周拍摄，每周仅录特定镜位，需与政府部门协调封路。梁乐民明言过程繁复，形容这「有真有假」的视觉效果是「结合香港地标与高强度动作设计」。

王丹妮亲身上阵拍摄这一幕，明言最怕「飞出车外」，「我俩在公路被追杀时，我要回头观察、开枪射击，又要令长发不挡住视线，也要幻想敌人位置以配合摄影机不同镜位。」笑说这是她众多的第一次，「我根本就是『半个男人』！」

梁乐民不讳言偏心王丹妮，在男人戏《寒战1994》中为她度身订造黑社会大家姐「若兰」一角。

王丹妮、刘俊谦在《寒战1994》中角色，都对下属有情有义。

有冇感情线？

王丹妮在《寒战1994》搏尽演绎黑道大家姐！

《阮若兰外传》始动

梁乐民不讳言对王丹妮有私心，一同商讨角色命名，「若兰」二字晓有深意，其谐音有着「若有困难」之意。王丹妮诠释︰「命名依据人物特质而定，『若兰』切合女性龙头不轻言退缩的个性，若遇到困难，亦会坚强面对，同时带有如兰花般的纯粹。」梁乐民指《寒战1994》的核心就是「抉择」，每个角色在其岗位、立场上皆面临艰难决策，补充︰「阮若兰尤其适合单独拍成外传或影集，创作团队设计了详尽人物的成长脉络，解释其成为当家的每一步，又会产生何种效应。」只待市场反应，「若观众特别钟情某角色，会优先开发相关故事。」

王丹妮《寒战1994》阮若兰一角，有完整人物设定与故事线，随时可拍外传。

王丹妮拍《营救飞虎》剃头发。在抗战时期，英军留下步枪Lee-Enfield又长又重，她够高才能驾驭它。

王丹妮身高约180cm。

王丹妮、罗孝勇在2023年于澳洲补办婚礼。

梁乐民再见UFO

梁乐民毕业后就投身电影圈，担任美术指导逾10年，2000年起写剧本，再到《寒战》系列自编自导（与陆剑青搭档），踏上亿万票房导演之列。王丹妮深知模特儿工作不长久，30岁人生以后，她转投电影行业，成为香港影视界的希望。「寒战宇宙」的诞生，也是靠Think Big思维延伸。除警方、黑道外，还政商界、英方、间谍等元素。黑帮题材上，为免重复以往影视作品，梁乐民参考海盗分支落户香港的社团，即《寒战1994》的黑道阮氏家族（「老丸」），他们拜天后而非关帝；而戏中「旧富」潘氏家族，考据清末望族姓氏而设定。甚至UFO、共济会都是材料，他说︰「神秘学一直是创作者著迷的题材，能展现世界运作的另一面。团队确有参考，惟未有采用。」

梁乐民认识一位朋友坚信「地球是平的」，对方认为NASA拍摄的地球照片皆为伪造，人类正被欺骗，王丹妮笑说不如写个角色加入《寒战1995》（确定开拍）。

梁乐民称香港街道、建筑物之变化，可以一年内全然不同，是拍摄年代电影《寒战1994》的难题。

梁乐民、王丹妮在《寒战1994》拍摄现场。

梁乐民重塑90年代香港

《寒战1994》还原90年代香港面貌，梁乐民称香港街道、建筑物之变化，可以一年内全然不同，是拍摄年代电影的大难题，选景时必须评估「连戏」问题；同时靠美术组搭建警局、黑帮总坛及潘氏家族大宅，辅以车辆、服装，重塑视觉与情感记忆。梁乐民忆对于90年代的记忆，「与友人约会，在五支旗杆等，无手机，信任、期待是独特印记。

梁乐民90年代已加入电影行业，王丹妮则出生于1989年，对于90年代，她的记忆是公共屋邨小贩档，左邻右里邻互助帮忙的人情味，还有ICQ提示音伴，「香港节奏真的太急促，现在人们都只顾睇手机，忽略当下风景。」

梁乐民（右）、陆剑青（左）执导的《寒战》夺金像奖「最佳导演」。

王丹妮化妆︰Pinky Ku、发型︰Kolen But、服装︰TORY BURCH、手表︰OMEGA