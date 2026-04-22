王祖蓝惊爆「微退休」计划？睇中珠海新兴智慧康养社区：可以多啲时间陪个女

前TVB高层王祖蓝近年在内地发展直播带货及综艺事业，吸金力极强，传闻身家早已超过亿元港币。王祖蓝与妻子李亚男持有位于白石角逸珑湾II的顶层特色豪宅，价值逾1.1亿港币，并曾以近千万港币置业赠送家人，在港内地皆有物业，堪称圈中「隐形富豪」。

王祖蓝为女儿谈计划到珠海微退休

近日王祖蓝和太太李亚男回流返港并TVB主持节目《退休有乜计》，在日前播出的一集，王祖蓝和李亚男到访珠海， 除了参观位于淇澳岛的民宿外，还到访新兴智慧康养社区，李亚男似乎极为欣赏这种模式，二人更松口有意为女儿谈计划到珠海微退休：「我哋会谂几时可以拣自己想做嘅嘢啦，又可以多啲时间去陪两个女女，因为佢哋都大得好快。」

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王祖蓝退休生活方式成为城中热话

王祖蓝与太太李亚男因为节目探讨多元化的退休生活方式而成为城中热话，在节目上，二人似乎相向往这种生活方式，在珠海一站，他们说：「呢度仲有一样嘢特别吸引我哋呢啲夹心世代嘅，就系新兴嘅养老模式，有好多智能设计，好似无人机送递，同各种智能健康设备，可以监察到佢呢个月有冇问题、同埋呢个礼拜有冇问题，咁样对我哋嚟讲会系多一个参考，可以放心多少。」参观完位于淇澳岛的民宿后，他们还说：「呢度嘅布置都好有心思。所谓嘅微退休系冇咗营营役役𠮶种压力。如果好似佢哋咁样，对我嚟讲都可以一个参考，我哋有时都会谂几时可以微退休呢？可以拣自己想做嘅嘢啦，又可以多啲时间去陪两个女女，因为佢哋都大得好快。」片段随即在网上疯传，大家对二人退休计划很关注。

王祖蓝重心在内地制作「儿童音乐剧」

不过王祖蓝并未有退休计划，早年将事业重心从香港转向内地，并成功烈从艺人转型为娱乐公司老板，现时重心在内地制作「儿童音乐剧」，是回归儿童节目范畴，同时与太太合体揾钱，还进军饮食业兼不时拍吃货片，身家越来越丰厚，王祖蓝以李亚男名义，花1.1亿元购入白石角逸珑湾II顶层特色户，坐拥180度海景的大露台，坐在吊椅上呆坐一个下午，生活舒适写意，相当享受，是圈中名副其实的「隐形富豪」。王祖蓝为了让女儿有更稳定的成长环境，他选择举家搬回香港，开创了「家在港、业在粤」的跨境工作模式。 虽然奔波劳碌，但他认为能陪伴家人成长，一切都值得。

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