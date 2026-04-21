52岁蔡少芬疑P图过度？ 自拍零皱纹白滑「少女肌」 路人原相机揭残酷真相

现年52岁的「冻龄女神」蔡少芬，近年将事业重心转往内地，在综艺节目中大受欢迎，人气持续高涨。一向乐于在社交平台分享生活点滴的她，日前于小红书上载了一辑全新靓相。照片中，蔡少芬身穿一袭精致的露肩碎花长裙，配上典雅的珍珠首饰，无论是安坐于古典名车内，还是倚靠墙边，都散发出浓浓的女神气质。最让网民惊叹的是，在专业镜头下，她的皮肤白滑紧致，脸上几乎看不见一丝皱纹，仿佛岁月从未在她身上留下痕迹，完美状态引来无数赞赏。

路人镜头曝露蔡少芬真实外貌

然而，正当大家沉醉于女神的「不老神颜」时，一位网民的帖子却引发了热议。该网民兴奋地分享了偶遇蔡少芬的经历，并附上了一张与女神的自拍合照。照片中，蔡少芬亲切地望向镜头，面带微笑并举起V字手势，尽显亲民一面。不过，在路人没有任何美颜滤镜的「原生相机」下，蔡少芬的真实外貌与她自己分享的精修图出现了明显落差。在这张偶遇照中，她眼角及脸颊的细纹和法令纹变得清晰可见，肤色亦不如自拍照中那般白皙透亮，被网民质疑她P图过度。

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蔡少芬爱买砖头保值手持2亿物业

蔡少芬老公张晋去年在节目中自爆因突发心脏病紧急送院，经检查后发现血管堵塞近80%，情况危急，需即时进行支架手术。自此蔡少芬坦言更珍惜与丈夫相处时间。此外，她也曾透露自己掌握家中财政大权，不仅丈夫张晋将所有收入上缴，眼光独到的她更钟情「买砖头」投资，据指在香港手持至少9个物业，市值估计高达2亿港元，名副其实是圈中隐富婆。

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