金像奖2026丨韦罗莎颁奖全晚最尴尬 张叔平赢「最佳剪接」 网民赞冇佢冇《风林火山》

在昨晚（19日）举行的第44届香港电影金像奖颁奖典礼上，出现了被网民称为「年度最尴尬」的一幕。实力派演员韦罗莎获大会安排，与导演陈茂贤一同颁发「最佳剪接」，而得奖者张叔平，曾将韦罗莎在《风林火山》的戏分全部剪走，由她颁奖确是甚为尴尬。然而韦罗莎在台上展现了极大的专业精神，她表示：「作为一个演员，拍摄时做好自己本份就得，套戏出来好睇，大家钟意最重要。电影为上，大局为重。」由于张叔平并未到场领奖，拍档陈茂贤更即场开玩笑，让韦罗莎直接将奖项拿给张叔平，将这个「黑色幽默」的场面推至高峰。

张叔平与王家卫一直是最佳拍档

张叔平是香港电影界殿堂级的美术指导、服装设计师及剪接师，他与导演王家卫的合作始于1988年的《旺角卡门》，之后的《东邪西毒》开始，他便一手包办王家卫所有电影的美术指导与剪接，共同开创了独树一帜的电影美学。其才华横溢，2014年更凭借《一代宗师》获得第86届奥斯卡金像奖「最佳服装设计」提名，国际地位斐然。

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关淑怡曾被张叔平剪走《春光乍泄》戏分

张叔平至今已是他第15次入围金像奖「最佳剪接」，并第4度获奖，但其剪接风格早已是业界传奇，为了电影的最终节奏，他从不吝啬「牺牲」演员的演出，歌手关淑怡在《春光乍泄》中的戏份就被完全剪走，至今仍是影迷热议的话题。

网民赞张叔平能剪出《风林火山》已应得奖

这次充满戏剧性的场面，迅速在网上引发热议。网民纷纷留言，笑称「被张叔平剪，没仇报的」，点出他在行内的崇高地位，有网民指出有5小时版本，韦罗莎随时可以重新出场，亦有不少网民提出能把《风林火山》剪成一部完整的电影，张叔平赢得「最佳剪接」，确是实至名归。

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