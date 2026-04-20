金像奖2026｜周润发竟撞样KFC上校？网民：争桶家乡鸡  发哥卖楼赚逾3百万传手持10亿物业

第44届香港电影金像奖颁奖典礼圆满落幕，国际巨星「发哥」周润发担任颁奖嘉宾，成为全晚焦点之一。现年70岁的发哥状态极佳，他身穿一袭纯白色双排扣西装，配上一头整齐亮丽的银发，加上亲切的笑容和风趣幽默的谈吐，尽显潇洒型格，完全看不出岁月的痕迹。

周润发撞样KFC上校

然而，发哥当晚的经典造型却被网民发现意外「撞样」，与连锁快餐店KFC的肯德基上校极为相似。有网民将发哥在台上的照片与KFC上校的官方肖像并列对比，更将一桶家乡鸡Key到发哥手上，可见两人同样是银发、白色西装，甚至连优雅的气质都如出一辙。

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「发哥就系争桶家乡鸡」

这个有趣的发现随即在网上引发热烈讨论，不少网民留言大赞发哥「70岁都咁型得唔得架」、「又高又型，佢年纪头发仲密过我」。其中一则抵死留言「我睇个时就系觉得发哥系争桶家乡鸡」更是引来大量网民赞好，笑指发哥只要手上拿著一桶家乡鸡，便能完美化身KFC代言人，话题令网民忍俊不禁。

周润发卖楼劲赚近400万

发哥不仅在幕前精神Sharp醒，在投资方面同样独具慧眼。近日市场消息传出，发哥成功将持货长达31年的西半山坚道嘉景台一个中层三房单位，以750万港元售出。据悉，该物业由发哥夫妇于1995年以392万元购入，是次易手帐面大赚358万元，物业升值接近一倍，可见其投资眼光之精准。

周润发手持逾10亿物业

事实上，发哥向来是圈中著名的「楼王」，有传他手持的物业及地皮总市值超过10亿港元，遍布山顶、九龙塘及西贡等地。虽然发哥近年鲜有物业买卖，但这次相隔近16年再度出货，依然获利甚丰，足证其「赚钱同个样一样咁Sharp醒」。

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