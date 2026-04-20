金像奖2026｜廖子妤男友卢镇业「眼里都是爱」全纪录  狂影女友表情腼腆可爱  拍拖8年等做影帝

第44届香港电影金像奖昨晚圆满落幕，新科影后廖子妤（Fish）成为其中一大焦点。现年36岁的她凭借在电影《像我这样的爱情》中的精湛演出，击败一众劲敌，首度荣登影后宝座。然而，比奖项更让全城热议的，是她与同为演员的男友卢镇业（小野）在台下台上的深情互动，小野被网民誉为「最佳男友」的典范。

廖子妤卢镇业深情拥抱

当颁奖嘉宾林家栋及大鹏宣布「最佳女主角」得主是廖子妤时，全场欢声雷动。镜头捕捉到廖子妤惊喜交集的激动表情，而坐在她身旁的男友卢镇业，反应比她本人更为迅速。在廖子妤还在惊讶之中时，卢镇业已立即转身，给予女友一个深情且用力的拥抱，千言万语尽在其中。

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卢镇业不断为廖子妤拍照

这个拥抱过后，卢镇业的下一个动作，更是融化了无数观众的心。他没有沉浸在喜悦中，而是立刻从座位下取出早已准备好的相机，化身为女友的「御用摄影师」。在廖子妤准备起身上台的整个过程中，卢镇业全程专注地举著相机，眼神中充满了爱意与骄傲，不断捕捉女友人生中最光辉、最美丽的瞬间，脸上藏不住的陶醉笑容，完美演绎了何谓「眼里都是爱」。

廖子妤台上感谢卢镇业好害羞

廖子妤在台上情绪激动，一度脚步不稳，但在平复心情后，她没有忘记一直在背后支持她的人。她深情地望向台下，大声喊出：「啊！我要多谢我男朋友小野！多谢你，日日都陪我倾偈，多谢你俾我无限量嘅支持。」这番突如其来的「爱的告白」，让全场掌声雷动。而台下的卢镇业，面对女友的公开感谢，先是腼腆一笑，随即又被感动和喜悦包围，表情可爱又真挚，害羞中带著满满的自豪感。

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网民激赞：这就是嫁给爱情的模样

颁奖典礼结束后，这对情侣的甜蜜片段迅速在网络上洗版。网民纷纷留言大赞：「会记录低女朋友嘅男友人100分！」、「得奖果一下，小野对眼入面，全部都系爱！」、「Crazy！随身袋住菲林相机！就系想记录女朋友每个精彩又美好嘅瞬间，sweet到！」、「另一半识欣赏自己所热爱的、努力同用心，系一件好可爱嘅事。」

卢镇业极欣赏廖子妤

更有网民挖出早前卢镇业对廖子妤在《像我这样的爱情》中演出的评价，他以「廖小姐的资深支持者」自居，写道：「这是我看过她最耀眼的演出。在身体的高度限制中，她把阿妹的心情思绪收藏在眼神、呼吸、露齿笑，以及僵硬有时、柔软有时的小手。」字里行间充满了对女友专业的理解和深度的欣赏，证明了他不只是生活上的伴侣，更是灵魂上的知己。

卢镇业廖子妤2018年拍拖

卢镇业（Siu-yea Lo），别名「小野」，现年39岁，是香港的电影演员、导演及讲师。他毕业于香港城市大学创意媒体学院，其后取得岭南大学文化研究硕士学位。卢镇业在电影圈耕耘多年，曾凭《叔·叔》、《年少日记》及《虎毒不》等作品多次获得金像奖提名，演技实力备受肯定，他亦被睇好是未来影帝级人马。他与廖子妤因电影结缘，两人在2018年合作《中央街1号》后发展为情侣，感情稳定，是圈中公认的「才子佳人」组合。