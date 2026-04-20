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金像奖2026｜林敏骢专登乱噏成TVB直播？红地毡言论成铁证 网民围剿烂gag：低俗又唔好笑

影视圈
更新时间：16:30 2026-04-20 HKT
发布时间：16:30 2026-04-20 HKT

昨晚（4月19日）举行的《第44届香港电影金像奖》颁奖典礼，颁奖嘉宾林敏骢在台上不仅将直播方ViuTV误认为TVB，更向搭档卢慧敏示范「猴子偷桃」，连串失控行径令场面尴尬至极，其后更被网民翻出他早在红地毡环节已有同样言论，质疑其「失误」是刻意制造话题，惹来网民评击。

林敏骢台上错认ViuTV卢慧敏急救无效

当晚林敏骢与卢慧敏一同颁发「最佳美术指导」奖项，在正式颁奖前，林敏骢先为自己的演唱会宣传，其后在与卢慧敏的对答中，竟语出惊人地说：「不如做姜涛？哎呀唔得㖞！呢度TVB嚟！」由于本届金像奖已是ViuTV连续第五年直播，此言一出，全场哗然，身旁的卢慧敏立即高声纠正：「唔系呀！」

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林敏骢台上示范「猴子偷桃」

然而林敏骢未有收敛，反而装作惊讶地追问：「唔系TVB嚟㗎咩？」接著更变本加厉，开玩笑指姜涛已取代金广诚成为「ViuTV总经理」，令现场气氛再度陷入冰点。尽管卢慧敏多次尝试将话题拉回正轨，但林敏骢依然故我，甚至声称对付姜涛非常简单，并即场向卢慧敏示范「猴子偷桃」手势，吓得卢慧敏马上缩手，并迅速带入提名片段，才终结了这场闹剧。

网民质疑林敏骢为博出位

这段灾难级的颁奖环节迅即在网上引发热议，大部分网民对林敏骢的表现给予负评，有网民更直言：「希望下年唔好再揾林敏骢啦，老尴到呢，啲gag又低俗，又抽水又偷桃。」该网民补充，电视台的Gag已经过时，「Viu都播咗几年啦」，批评其笑话非常老套。其他网民亦纷纷附和，认为他「去边度颁奖都9唔搭8，成日懒好笑但讲嘢劲唔得体」、「同一个gag....玩足几年，乜都厌啦！」，其表现令人反感。事实上，林敏骢的「失忆」并非仅此一次。早在颁奖礼前的红地毡环节，他在接受ViuTV主持访问时，已指着镜头误认是TVB，当时幸得主持陈安立即时纠正。如今在台上重蹈覆辙，令不少网民质疑他是否真的搞错，还是刻意借此制造话题，博取关注。

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