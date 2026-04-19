金像奖2026｜梁家辉凭《捕风追影》第5度夺影帝  老泪纵横多谢太太：你都忍咗我44年

金像奖2026／最佳男主角／第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，今届最佳男主角由梁家辉夺得，而这一次亦是梁家辉第5次夺得影帝。今次梁家辉凭《捕风追影》的精彩演出，力压有《寻秦记》、《私家侦探》两出电影提名的古天乐、《金童》的张继聪和《像我这样的爱情》的陈家乐，成功再夺影帝。

梁家辉第5次夺影帝

梁家辉从谢霆锋手上取得奖项，谢霆锋面对殿堂级的梁家辉，非常恭敬地将奖座颁到对方手上，可见梁家辉于影坛的地位。梁家辉虽然已是第5次夺奖，但他的心情一样激动，而他的谢辞亦尽见他的谦逊：「今年系香港电影金像奖的44周年，亦系我加入电影圈第44周年，所以今次系别具意义。无论系攞唔攞到，都系我终身荣耀。」

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梁家辉令「养子」感动落泪

梁家辉之后表示：「我要多谢今次所有评委，《捕风追影》导演同制作团队，成家班，以及电影台前幕后，而我戏中嘅几个养子，亦令我喺戏中更加可以做得好」。镜头这时定镜于「养子」李哲坤，这位小伙子感动得泪流满面。

梁家辉老泪纵横多谢太太

梁家辉接着再多谢身边人：「我要多谢经理人Elaine，佢都忍咗我好多年嘅责骂」，梁家辉之后开始激动眼湿湿：「我要多谢屋企人，两个女，两个女婿，同埋我太太。特别系我太太，佢都忍咗我44年.....多谢你！」。梁家辉之后老泪纵横亲吻奖座，场面令人感动。

梁家辉爆喊做畀老婆睇？

梁家辉凭《捕风追影》五度夺金像影帝，他在后台表示五度封帝特别感触，指今年是金像奖44年，也是他入行44年，能继续站在台上和大家说话，称今日是他演艺人生中非常有意义的日子，觉得非常重要，讲到他台上喊？他笑说：「我做畀老婆睇，全家人都在家中看直播，一得奖就call爆我，多谢所有家人，尤其是太太。（还有什么角色的追求？）作为一个演员，做到这个年纪 ， 仍然希望令观众有 更多惊喜，导演对他仍充满幻想，希望仲有机会参加更多电影，这个是期望，而是作为专业演员应有的态度。」

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