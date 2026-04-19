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金像奖2026丨古天乐取出大张「猫纸」 笑宣萱为编剧带来快感 可拍出《妈的多次绑架》

影视圈
更新时间：22:28 2026-04-19 HKT
发布时间：22:28 2026-04-19 HKT

第44届香港电影金像奖「最佳编剧」，由最佳拍档古天乐及宣萱担任颁奖嘉宾，古天乐一出场就问「支咪系咪唔郁得？郁下先」，一脸严肃的古天乐，却是非常鬼马。宣萱向好拍档古天乐表示：「你喺老板，又系演员，拍好多戏，睇好多剧本，揾你来颁「最佳编剧」其实好正路，但点解揾我呢？」，古天乐笑说：「因为喺编剧界，妳系令最多编剧得到快感嘅演员。」宣萱忍不住指古天乐讲到有点另类意思。

古天乐笑宣萱破戏中被绑架纪录

此时古天乐从衫袋内，拿出大张「猫纸」，之后大声朗读：「自1994年，宣萱喺剧中不停被绑架及成为人质纪录，超过30次，有宣萱嘅地方就有人绑架。」古天乐说毕已经引起全场笑声掌声，之后他还笑说：「妳睇住添㖞，今晚啲珠宝戴咁多。」宣萱笑指古天乐给她好多惊喜，但来到就话不跟稿讲，想不到出到前台就跟稿讲。古天乐一边搭著宣萱膊头，笑说：「几年前有部戏叫《妈的多重宇宙》，妳有套《妈的多次绑架》，落街买餸、打麻雀都俾人绑架。」宣萱不禁拉著古天乐重返主题，叫他「少说话多做事」，最后终于可以去睇提名片段。
 

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