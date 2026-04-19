金像奖2026｜杜德伟凭《风林火山》夺最佳男配角 啜爆老婆李晓冰 特别多谢梁家辉彻夜教戏

金像奖2026／最佳女配角／第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，今届的最佳男配角奖由首次获得提名的杜德伟夺得，他凭《风林火山》的李文迪一角，击败《UFO离奇命案》的陈湛文、《水饺皇后》的袁富华、《再见UFO》的黄又南与及《拼命三郎》的林家熙得奖。

杜德伟得奖即锡太太李晓冰

当颁奖嘉宾卫诗雅读出自己的名字后，杜德伟喜形于色，他第一时间亲吻太太李晓冰，之后跟《风林火山》的导演麦浚龙相拥，之后型爆行上台。杜德伟一向有型，于稍早时间已夺得最佳衣着奖，他从另一颁奖嘉宾梁雍婷手上，取得最佳男配角奖项。

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杜德伟入行41年首夺最佳男配角

早前在2026香港电影导演会年度颁奖典礼，杜德伟已凭同一角色得到「最佳男配角」，今次再下一城，他表示此奖项对自己意义非凡：「好多谢大会各评审，对李文迪呢个角色嘅肯定。我咁多年嚟，唔系太多从事演戏呢个角色，而今年系我入行41年，得到呢个奖，对我真系意义非凡。」

杜德伟特别多谢麦浚龙梁家辉

杜德伟之后补充：「我好多谢导演麦浚龙，佢写咗一个咁精彩、咁特别嘅角色，而佢又相信我，将个角色交畀我，我真系好多谢佢。」一向Cool爆的麦浚龙，到此刻都拍晒掌露出欣喜神色。杜德伟之后说：「我都要特别多谢同片嘅梁家辉，佢知道我会演呢个角色，佢特登叫我去佢屋企，用咗一晚嘅时间，同我讲分析呢个角色，过程真系好精彩」。之后杜德伟就多谢太太同囝囝：「之后我要多谢我太太，佢系我灵魂伴侣，同埋我个囝囝AJ，佢哋永远系我最强嘅后盾」。

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