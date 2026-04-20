58岁郭蔼明素颜照流出 美貌抢镜「靓到发光」极震撼 刘青云一举动惊现怕丑反差萌

刘青云与郭蔼明结婚多年，向来是圈中的模范夫妇，二人世界过得甜蜜又写意。近期夫妻二人暂时放下工作，全心投入于悠闲的旅游生活，继早前被网民在云南、广东及洛阳偶遇后，近日他们的身影，出现在风景如画的贵州荔波小七孔景区，享受山水间的宁静。

刘青云郭蔼明游遍神州大地

从网民分享的影片和照片中可见，现年58岁的郭蔼明，穿著浅蓝色短袖衬衫搭配牛仔裤，颈上系著一条鲜黄色的丝巾，为简约的造型增添了一抹亮色，时尚触觉丝毫不减。最让人惊叹的是，郭蔼明几乎是全素颜出镜，在没有妆容的加持下，她的皮肤依然超白兼气色红润，被赞「靓到发光」，配上脸上挂著的甜美笑容，散发出由内而外的优雅气质，完全看不出真实年龄，百分百是冻龄美人。

相关阅读：郭蔼明58岁仍「白到发光」 零滤镜下最真实状态竟减龄廿年 一举动令粉丝毕生难忘

刘青云穿游客装打扮贴地

在郭蔼明身旁的影帝刘青云，打扮极为朴素低调，完全融入游客之中，毫无巨星架子。他身穿一件橙色T恤，头戴一顶白色鸭舌帽，一身休闲装束显得十分轻松自在。在旅途中，他时而安静地陪伴在太太身旁，时而欣赏著周围的风景，全程表现得非常放松，与普通出游的市民无异，尽显亲民贴地的本色。

刘青云被认出「社恐」低头玩手机

在其中一段影片中，刘青云夫妇二人并肩坐在竹筏上，悠然自得地漂流在碧绿的湖水中，画面本已十分写意。有趣的一幕发生在他们被游客认出时，夫妇二人展现出截然不同的反应。郭蔼明心情极好，面对镜头大方地挥手致意，脸上挂著灿烂的笑容，亲和力十足。然而，身旁的影帝刘青云似乎有些害羞，被认出后，他没有直视镜头，反而默默地低下头玩起了手机，但二人最终与一位幸运的粉丝合照留念，亲民作风获得网民一致好评。

相关阅读：刘青云夫妇云南旅游冇人认得？一原因被揭开巨星身份 郭蔼明一动作证夫妻结婚28年恩爱如昔