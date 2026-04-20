赵雅芝惨遭推撞向前仆画面曝光 保安怒极反击场面失控 遭狂迷紧盯生命屡受威胁

现年71岁的「不老女神」赵雅芝，近年将事业重心转移至内地，人气持续高涨，工作邀约不断。然而，近日她在杭州机场遭遇了一场惊心动魄的意外，被过份热情的粉丝团团围住，混乱中被猛力推挤，险些整个人向前仆倒在地，情况极度狼狈。

赵雅芝遇「机场惊魂」场面混乱

根据现场影片及报道，事发于4月18日晚，赵雅芝在杭州机场出站时，即被大批等候已久的粉丝蜂拥而上。尽管她身边已有多名工作人员及保安开路保护，但依然不敌疯狂的人潮。从影片中可见，在粉丝的强力推挤下，赵雅芝步履不稳，突然失去平衡，几乎整个人向前仆倒。幸好身旁的保安人员眼明手快，及时将她扶稳，才没有酿成意外。

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赵雅芝被粉丝推到失平衡

即便在如此混乱及受惊的情况下，赵雅芝站稳后仍短暂停下，坚持向粉丝挥手致意。相关影片在网上曝光后，粉丝们看到偶像如此狼狈的遭遇，纷纷表示「十分心疼」，并强烈呼吁团队未来应安排她改走VIP通道，直言「安全比见面更重要」。事件发生后，赵雅芝在个人微博上发文，简短写下「别担心，我没事」，并附上爱心符号，向忧心忡忡的粉丝报平安。

赵雅芝最新状态曝光

稍作平复后，她便马不停蹄地前往浙江继续工作。在后续曝光的零滤镜影片中，可见赵雅芝身穿一袭精致的粉色刺绣服饰，虽然已年届古稀，但皮肤状态极佳，样貌看起来依然自然，甚至保有少女感，精神奕奕地接受访问，敬业态度与「不老女神」的称号果然名不虚传。

赵雅芝去年两遇疯狂粉丝滋扰

事实上，这已非赵雅芝首次因粉丝的过激行为而受到滋扰。去年8月，她在地下停车场准备上车时，曾有一名情绪激动的男粉丝为索取签名，突然冲向她，力度之大令她险些被撞飞，幸得保安及时制止。更令人发指的是，去年底更有疯狂粉丝趁酒店服务员打扫、房门未关之际，偷偷潜入其房间，不仅躺上她的床，更拿起枕头狂闻，并将整个过程拍下在网上炫耀，事件引起网民公愤。

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