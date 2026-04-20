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张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非

影视圈
更新时间：09:00 2026-04-20 HKT
发布时间：09:00 2026-04-20 HKT

现年61岁、五度夺得香港电影金像奖影后的国际巨星张曼玉（Maggie），近年已淡出影坛，过著写意的半隐居生活。去年她罕有地开设小红书帐号，与粉丝分享田园日常，尽显亲民一面。近日，久未公开露面的张曼玉现身北京出席商业活动，其最新状态立即成为全城焦点，尤其她的样貌变化，引起网民两极热议。

张曼玉出席活动衣衫价值不菲

活动当日，张曼玉以一身时尚的纯白造型亮相。她身穿一件价值约29,000人民币的米白色短款外套，配衬同品牌价值约15,700人民币的阔脚长裤，造型简约而不失高贵，尽显其作为国际巨星的气场与品味。剪了一头清爽黑色短发的她，在活动中精神奕奕，全程笑容满面，举手投足间依然散发著独有的巨星风采，气质绝佳。

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张曼玉苹果肌嘴唇成焦点

尽管年过花甲，张曼玉的状态依然大勇，但她脸上的变化却意外成为网民讨论的焦点。在现场照片中，张曼玉的脸部显得相当紧致，不过有网民认为她的苹果肌异常饱满，表情略为僵硬，与过往自然优雅的形象有所出入，另外亦有网民指张曼玉的嘴唇明显较以往厚，「往日的樱桃小嘴不见了」。

张曼玉「五官已经彻底分离」？

网上随即涌现大量评论，有网民直言：「我的曼神咋脸也有点怪怪的感觉啊」、「五官已经彻底分离了」，认为她的脸上有明显的「斧凿之痕」，怀疑她接受了医美疗程。更有网民表示：「希望她以后不要去弄那些了，还是喜欢她以前自然的样子」。

张曼玉容貌成焦点

然而，亦有大批粉丝力撑偶像，认为以61岁之龄能维持如此状态已相当不易。「到了这年纪已经好美」、「气质很好」，他们赞扬张曼玉的勇气与魅力，并认为明星为了上镜而进行适度的保养，是可以理解的。事件在网上引起激烈讨论，再次证明张曼玉的巨星地位，一举一动都备受关注。

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