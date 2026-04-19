中年好声音4丨可岚揭单亲妈妈辛酸史含泪献唱 曾为养家做一事满身瘀伤从不言悔

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》将于今晚（19日）迎来「团队抢分战」的激烈下半场，由「尤淑情队」正面对决「吴亦伟队」。赛事采用六轮一对一PK形式，两队需在出场前30秒内临时决定人选，未知对手的刺激玩法让战况更添变数。此外，每队均有一次使用「天喜堂王牌」获得双倍得分的机会，最终得分较低的队伍将面临淘汰两名成员的残酷结果，令每位参赛者都背负著沉重压力。

可岚揭单亲妈妈辛酸路

本集焦点落在身兼「斜杠族妈妈」的可岚身上。她坦言曾因《中3》未能晋身100强而陷入低潮，但相信这是上天最好的安排。为了有弹性时间照顾儿子，可岚在十多年前离婚后，除了努力考取专业资格，更曾担任特技替身赚取生活费，即使满身瘀伤也从不言悔。她在台上哽咽分享，自己并非最好的妈妈或歌手，但为了儿子会坚持以勤力拼搏。今晚她将以全黑摇滚造型，激情献唱Dear Jane的歌曲《那里只得我共你》，并将歌曲送给儿子，坦言歌词「吻下去」让她忆起母子俩走过的艰苦岁月，场面非常感人。

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陈旭培挑战粤语歌遭评审质疑发音技巧

另一位备受关注的选手，是向来擅长英文歌的陈旭培。他将在《中4》舞台上首次个人献唱广东歌——张学友的高难度作品《这么近（那么远）》。陈旭培坦承，因觉得广东话的咬字和发声技巧博大精深，一直未有足够信心挑战。评审周国丰直言，若陈旭培自觉广东话非强项，选唱这首歌相当冒险，因为歌曲中「一天一天日日夜夜」等歌词对咬字要求极高。究竟陈旭培是挑战成功还是拣错歌？可岚又能否凭借感人故事晋级？乐迷们切勿错过今晚播出的《中年好声音4》。

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