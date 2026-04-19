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陈美龄东京4层宫廷式豪宅大公开 巨型水晶灯照亮千呎客厅 贵族级成长环境培养出学霸子

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-19 HKT
发布时间：10:00 2026-04-19 HKT

70岁的陈美龄，集歌手、作家与教育家于一身，不仅自身拥有史丹福大学教育学博士的显赫学历，其「一门三杰」的育儿成就更为人津津乐道，三个儿子先后追随母亲的脚步，成功考入史丹福大学。近日陈美龄在家中自拍，意外曝光她东京的皇宫级豪宅，其奢华程度令人叹为观止。

陈美龄豪宅宫殿式装潢挂有巨型水晶灯

从陈美龄分享的生活照可见，其家居装潢极尽气派，宛如欧洲古典宫殿。客厅楼底甚高，天花板上悬挂著璀璨夺目的巨型水晶吊灯，映照著大理石地板。室内随处可见精雕细琢的艺术品，典雅的拱门设计，全屋家私均选用带有精致雕花和金色镶边的欧式古典风格，从花纹繁复的梳化、餐椅到装饰华丽的展示柜，无一不散发著浓厚的贵族气息。

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陈美龄昔年买地建屋方便儿子读书

陈美龄这座令人惊艳的豪宅，不仅是财富的象征，背后更承载著陈美龄对儿子们无微不至的母爱。据悉，这栋位于东京涩谷区广尾町高级住宅区的四层高独立屋，是她当年为了方便儿子们就读附近的国际学校，特意买下地皮从零开始建造，当年就投资了4000万港元。

陈美龄豪宅装设私人升降机

陈美龄的豪宅内部，空间宽敞，设有七个房间，单是客厅的面积就接近1,100呎，为孩子们提供了充足的活动与学习空间，屋内更罕有地装设了私人升降机，足见其设计的贴心与奢华。陈美龄不仅为家人提供了极致舒适的生活环境，更成功孕育出三位史丹福高材生，令人深感敬佩。

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