冯盈盈晒零赘肉诱惑Body 湿身爆汗有睇头 硕士学霸S形曲线震撼健身房

31岁的冯盈盈从港姐冠军蜕变为「知性学霸女神」，近期更以性感形象代言内衣品牌，其「升级」后的完美体态，让外界惊艳。近日冯盈盈透过社交平台，大方分享自己的健身日常，一句「Can't skip cardio」（不能跳过有氧运动），配上在健身房挥汗如雨的身影，日复一日的严格自律，雕塑了她镜头前零死角的线条，火辣吸睛。

冯盈盈深夜挥洒汗水操出惹火身材

冯盈盈的转变，不仅仅是身材上的「升级」，更是对大众刻板印象的一次有力冲击。当她重返港大攻读硕士时，马上被贴上了「学霸」的标签，攻读营养学的她，以自己做生招牌，更成为了内衣品牌的代言人。冯盈盈用实际行动证明，知性与性感两者俱备，而她在深夜健身房的坚持，才让她拥有镜头前，令人赞叹的完美身形。

相关阅读：冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围

冯盈盈告别「MK港姐」变硕士学霸

回顾冯盈盈自港姐冠军出道后，曾一度备受力捧，除了主持大骚，还参演了《果栏中的江湖大嫂》、《反黑路人甲》等剧集，星途看似一片光明。然而，自2022年初事业进入短暂的沉潜期后，她并未选择消沉，而是果断地重返校园，在香港大学攻读食品产业管理市场营销及管理学硕士。最终她以一级荣誉优等的骄人成绩毕业，彻底洗去了过往的「MK港姐」形象，摇身一变成为学霸女神。

相关阅读：冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球