55岁钟丽缇恐被逼高龄求子？老公张伦硕仍渴望有亲生子女 不排斥高科技辅助惹批评

现年55岁的钟丽缇与比她年轻12岁的内地男星张伦硕结婚近10年，钟丽缇将与两任前夫所生的三名女儿都改为跟现任老公姓氏，一家五口感情要好。虽然钟丽缇已经错过最适合生产的年纪，但原来张伦硕仍未放弃生小朋友的计划。近期，张伦硕在综艺节目《初入职场·金融季》中罕见地深入探讨家庭规划，松口表示依然期待能与钟丽缇拥有一个「共同的孩子」。他更进一步提到，为了实现这个愿望，不排除借助现代医疗科技的辅助，此番言论立即在网上引发了广泛的讨论。

钟丽缇奶奶曾因未有亲生孙儿感遗憾

节目中，张伦硕最初表示对于生育抱持「顺其自然」的态度，但当主持人点出钟丽缇的年龄时，他则坦率承认「肯定是要有科技的准备和干预」。他多次强调孩子对家庭凝聚力的重要性，形容孩子如同「黏合剂」，能「让家庭特别有家庭的感觉」。事实上，这份对亲生孩子的渴望也来自长辈的期盼。有网民翻出，在过去的综艺《婆婆和妈妈》中，张伦硕的母亲就曾对钟丽缇直言，若他们没有亲生孩子，自己会觉得非常遗憾，显见家族对添丁的重视。张伦硕也补充，假如最终未能如愿，他们也能接受收养。

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张伦硕想生B惹网民两极化热议

这段节目内容曝光后，网上掀起了两极化的热议。部分网民对此表示担忧，直指55岁怀孕生产的风险极高，批评张伦硕似乎未充分考虑妻子的身体健康状况。与此同时，钟丽缇过往的生育经历也被提及，她曾在社交平台透露，自己三次分娩均为顺产且未使用止痛针，生大女儿时更经历了长达19小时的阵痛，让网民更加心疼她若要拚四胎将面临的辛苦。另一方面，也有许多人认为，钟丽缇的三位女儿与张伦硕感情深厚，如今却强调需要「共同的孩子」来做为「黏合剂」，这番话对三位继女可能稍嫌不公。

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