郭富城老婆罕晒性感低胸照 三女之母方媛越生越索身材更火辣 纤腰长腿更胜从前

天王郭富城的38岁太太方媛（Moka）虽已是三女之母，但样貌身材依然保持在极佳状态。近日，她于社交平台小红书分享自己的工作及家庭生活日常，当中几张穿上黑色晚装的性感美照，旋即成为网民焦点，尽显其产后依然火辣的模特儿身段。

方媛穿黑色低胸裙尽显完美曲线

从方媛分享的照片中可见，她身穿一袭黑色丝绒质地的平口低胸长裙，展现其纤细的肩颈线条和性感的锁骨。其中一张照片，她慵懒地侧躺在啡色皮沙发上，完美S形曲线一览无遗，散发著优雅而妩媚的气质；另一张照片中，她手持闪亮晚宴包，回眸凝视镜头，魅力十足。虽然去年10月才再诞一女，但她的身材恢复得极好，小腹平坦，丝毫不见赘肉，状态好得令人惊叹。

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方媛罕有参与真人骚

除了分享性感美照，方媛亦让粉丝一窥她的日常生活。她近来罕有地参与内地真人骚拍摄，照片中可见她正在后台化妆，为工作做好准备。同时，她也没有忽略家庭生活，贴出与女儿们共度「愉快的周末」的温馨画面，更在女儿上台表演前为她整理头发，尽显温柔母爱。

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方媛「火锅泡脚」引热议

方媛还分享了一张极具特色的「火锅泡脚」养生照。只见一个外形酷似重庆麻辣火锅的盆内，放满了辣椒及药材，引来网民好奇留言：「阿王（郭富城）知不知道你拿他最爱的火锅泡脚？」方媛随即亲民地回复，解释这其实是重庆的一家特色足疗，功效是为了祛湿，展现其贴地和乐于分享的一面。

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