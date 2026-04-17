田蕊妮再度患癌 持续低烧检查发现淋巴有癌细胞须接受标靶治疗 年半前透露患肺腺癌

现年48岁、移居台湾的TVB视后田蕊妮，继2024年底切除初期肺腺癌后，健康再亮红灯。她今日（4月17日）于社交平台沉重宣布，因持续低烧入院检查，最终在淋巴位置发现癌细胞，证实癌症复发。田蕊妮表示目前正接受标靶药物治疗，需全面停工专心休养。

田蕊妮持续低烧揭再度患癌

田蕊妮透露，原以为去年手术后身体已完全康复，并为2026年定下许多工作大计。岂料身体突然持续低烧，状况时好时坏，起初遍寻中西医仍找不到病因。农历年后，她听从台湾长庚医院医生建议，入院进行淋巴切片检查，才终于找到病根，确认体内癌细胞复发。她坦言当下难以接受，心里的第一反应是：「唔系挂，又cancer?」

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田蕊妮获老公贴心照料成抗癌支柱

在抗癌路上，田蕊妮的最大支柱是她的老公。她透露，老公在过去半年承受著巨大压力，不仅要处理面馆生意、筹备新电影及App的日常事务，更一肩扛起照顾她的责任。田蕊妮感动地写道，老公每天出门工作前都会为她准备好三餐、陪伴覆诊，当被问到是否疲累时，他坚定回答：「唔会，照顾你系我嘅责任。」老公更常自称「世上最好的丈夫」，她也甜蜜认同：「OK 我不反对。」

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田蕊妮乐观面对癌症接受标靶治疗

除了伴侣的支持，信仰也成为田蕊妮重要的心灵力量。她感谢上师的教导，让她对「生老病死」有了更深刻的体悟，并从中学会放松。目前，她在长庚医院肿瘤科教授的指导下，正接受标靶药物治疗，且情况乐观。她向亲友报平安，强调自己身处医疗优良的环境，加上伴侣与上师的加持，让她心境豁然开朗，更直言：「我是真的从未如此放松过。」

因应病情，田蕊妮已暂停所有工作，包括她热爱的节目录影。她表示会暂时以观众的身份继续支持，专心对抗病魔。