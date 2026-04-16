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洪欣12岁甜美女儿外表超早熟 父女同框令张丹峰再卷「偷食」风波？ 网民：以为是情侣

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-16 HKT
发布时间：20:00 2026-04-16 HKT

洪欣老公张丹峰，近日在社交平台分享了一段与女儿张晞彤的温馨日常影片，父女亲密地坐在一起，而女儿正在制作手工艺。然而由于12岁的张晞彤外型成熟，加上一头飘逸长发，让不少乍看影片的网民产生错觉，纷纷留言惊呼：「看前一小段，还以为是情侣！」甚至有网民直接将张晞彤误认为张丹峰的新女友，场面尴尬又爆笑。

洪欣12岁女儿外貌早熟似18岁

从影片中可见，张晞彤虽然穿著宽松的居家服，但身形已相当高䠷，举手投足间散发著超龄的沉稳气质。她的五官精致，侧脸轮廓更显成熟，完全不像只得12岁的小女孩。网民纷纷指：「这小孩得有18了吧？」、「现在小孩很成熟，但她女儿这样最多国中吧？」也有网民称女儿就是爸爸的前世情人。

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洪欣饼印女儿完美复制妈妈美貌

洪欣至今仍是冻龄美人，现时张晞彤完美遗传了洪欣的美貌基因，尤其是一双灵动的大眼睛和精致的嘴巴，网民更指出张晞彤跟同母异父的哥哥张镐濂，跟妈妈洪欣也是一个饼印，纷纷指出基因强大。

洪欣张丹峰近年少有互动屡传婚变

洪欣于2009年与年轻11岁的内地男星张丹峰结婚，并在2014年诞下女儿张晞彤。但近年夫妻二人甚少互动，更屡传婚变，疑似被张丹峰前助手介入婚姻。但外界传言似乎未有影响张丹峰父女的关系，影片最后张丹峰更亲暱地搣了女儿的面部，画面充满温馨治愈感。

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洪欣罕晒三代同堂合照

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