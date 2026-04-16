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前「TVB咪神」白云亲解「又大了」之谜  超澎湃上围震撼七星岩  汹涌弹跳目不暇给

影视圈
更新时间：20:30 2026-04-16 HKT
发布时间：20:30 2026-04-16 HKT

现年38岁、有前TVB「咪神」之称的女星白云（Snowy），自2016年在综艺节目《五觉大战》中担任神兽天使「让唔猿」后，其出众身材一直备受瞩目。她在2021年与富二代前夫江俊霖离婚后，感情生活虽然成谜，但她依然热爱生活，并毫不吝啬地在社交平台分享美好身段，继续吸纳粉丝。

白云后悔剪短发？

最近，白云到访著名景点七星岩旅行，并在社交媒体上分享了一段充满活力的影片。从影片中可见，早前一度将头发剪短的她，未知是否始终钟情长发，如今觉得后悔，近期又重新驳上了一头长长的秀发，并编成一条粗长的辫子，配上甜美的笑容，颜值在线，浑身散发著青春气息，令人看得心旷神怡。

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白云上围澎湃跌宕

不过，最吸引眼球的莫过于她一身性感的打扮。白云穿上了一件白色低胸紧身上衣，外搭一件薄外套，丰满的上围在镜头前表露无遗，极度澎湃的身材几乎要破衣而出，画面相当震撼。当她踏过湖上的一排石头，并以弹跳的方式前进时，其汹涌的上围也随著她的动作节奏而弹跳，让一众粉丝看得热血沸腾。

白云亲解「又大了」之谜

这段影片引来大量粉丝留言赞美，更有粉丝抵挡不住好奇心，直接在IG留言问道：「现在是甚么CUP，又大了？」。对此，白云亦亲自回复，幽默地表示：「是我胖了，keep fit 中」，高EQ的回应既化解了尴尬，又显得亲切可爱。

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