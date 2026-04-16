郭富城罕有被台湾网民群起「狠批」：凭甚么？ 旧片演唱一曲掀热议竟引「不诚实」质疑

近日，一段天王郭富城早年在台湾综艺节目上献唱赵传代表作《我很丑可是我很温柔》的影片，在Threads上疯传，并引发台湾网民热烈讨论，帖文浏览量接近90万次。然而，留言区却充满了网民爆笑的「批评」言论，网民纷纷指他当时的帅气外型与歌曲意境格格不入，造成「史上最没说服力的翻唱」。

郭富城太靓仔成「原罪」？

从影片可见，年轻时的郭富城顶著当年标志性的中分头，在台上深情演唱《我很丑可是我很温柔》。然而，他俊朗帅气的脸庞，却与歌词中「我很丑」的自白形成强烈对比，让台湾网民看得哭笑不得。

留言区涌入大量「批评」，但几乎一面倒地针对他的外貌而非唱功。网民纷纷留言「批评」郭富城说：「为赋新词强说丑」、「凭甚么唱这首啊！也不看看自己长甚么样子」、「太帅不准唱这首」、「我劝你撒泡尿照照自己」、「做人请诚实一点」。更有网民讽刺道：「这辈子都无法驾驭的歌」，认为这首歌已成为郭富城永远无法真正「投入」的作品。更有网民为了尽量令郭富城配合这首歌的意境，找出他在2024年电影《临时劫案》中扮丑的剧照，可惜仍被其他网民指「不够说服力」。

相关阅读：天王郭富城谦虚一面尽失？罕有发表「嚣张」言论：我边忽似XX 网民狂赞「寸得起」

郭富城早前曾发表「嚣张」言论

其实郭富城早前另一段在演唱会上的影片亦在微博上掀起讨论。影片中，60岁的郭富城在舞台上幽默地「炫耀」自己的冻龄外貌，笑称不信自己已60岁，更反问：「我边忽似60（岁）？」他将自己的年轻状态归功于「逆生长」，还开玩笑说保养秘诀是每天喝十几杯咖啡。

这段充满自信又不失风趣的言论，让网民大赞「他确实可以自信」、「又抵佢咁嚣张嘅」，认为他的反应「超级可爱」。可见，无论是因太靓仔而被「批评」，还是因冻龄而获赞，郭富城总能轻易成为大众焦点，其天王魅力数十年不减。

相关阅读：郭富城细女侧面照流出 5个月大已现小美人轮廓 高鼻梁完美遗传父母基因

郭富城细女侧面照流出已现小美人轮廓：