Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区

影视圈
更新时间：18:30 2026-04-16 HKT
发布时间：18:30 2026-04-16 HKT

视帝陈展鹏与太太单文柔早前迁入新居，近日二人拍片分享这个一家三口的安乐窝，复式单位内部装潢，以纯白及浅木色为主调，设计简约时尚，空间感十足的超高楼底，明亮的落地大窗，以及精致的家具摆设，处处流露出温馨雅致的格调，被不少网民大赞为「理想的家」，更有人形容为「豪宅」。对此，陈展鹏笑著澄清，这并非「富豪的豪」，而是「自豪的家」。

陈展鹏豪宅花园种有三棵大树

陈展鹏透露当初一踏进这个单位，便立即被其氛围所吸引，而夫妻二人在家中最喜欢的角落，便是户外一个由旧鱼池改造而成的植物区。热爱大自然的陈展鹏将其打造成一个绿意盎然的小花园，种满各式植物，而且有著三棵大树，让一家人每天都能在鸟语花香中醒来，享受亲近大自然。

相关阅读：TVB视帝陈展鹏由「剧王」变一年一剧 效法谭辉智做「星级伴游」 被质疑即将离巢？

陈展鹏当木工亲手打造安乐窝

单文柔在片中，大赞陈展鹏亲手打造爱巢，从木工、水电、拆卸、搬运到组装家私，家中大小事务几乎全由陈展鹏一手包办，大赞丈夫是「万能好师傅」，忙于开工揾钱的陈展鹏，仍然抽空为家人服务，亲力亲为打造每一吋空间。单文柔表示除了清洁外，其他如电工、木工等，自己完全帮不上忙，随即向老公陈展鹏投以崇拜目光。

单文柔留奖牌区展示老公历年成就

陈展鹏透露女儿「小猪比」的「公主房」仍在规划中，但家中处处已为她预留了摆放玩具和读书的小角落。单文柔则特别为老公，在家中设置一个奖项陈列柜，将陈展鹏多年来在演艺事业、体育竞赛上获得的奖杯奖状一一展示，不仅是对丈夫努力的肯定，更是给女儿一个最好的榜样，整个家充满著幸福温馨。

相关阅读：陈展鹏秘搬超豪华独立屋 全屋智能设计24小时监控私隐度高 拥巨型花园环境宽敞舒适

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
7小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
5小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
11小时前
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
8小时前
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
01:33
京都男童弃尸案｜承认犯案继父多次转移遗体 街坊揭双亲寻子诡异行径：谂起都惊
即时国际
4小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
21小时前
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
02:22
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
社会
7小时前
女神配对计划2丨5大全新配对女神名单曝光 何沛珈俞可程惊艳登场 「最强Body」榜上有名
02:32
女神配对计划2丨5大全新配对女神名单曝光 何沛珈俞可程惊艳登场 「最强Body」榜上有名
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
11小时前