视帝陈展鹏复式豪宅内部全公开 超高楼底配落地大窗空间感十足 改造旧鱼池变植物区

视帝陈展鹏与太太单文柔早前迁入新居，近日二人拍片分享这个一家三口的安乐窝，复式单位内部装潢，以纯白及浅木色为主调，设计简约时尚，空间感十足的超高楼底，明亮的落地大窗，以及精致的家具摆设，处处流露出温馨雅致的格调，被不少网民大赞为「理想的家」，更有人形容为「豪宅」。对此，陈展鹏笑著澄清，这并非「富豪的豪」，而是「自豪的家」。

陈展鹏豪宅花园种有三棵大树

陈展鹏透露当初一踏进这个单位，便立即被其氛围所吸引，而夫妻二人在家中最喜欢的角落，便是户外一个由旧鱼池改造而成的植物区。热爱大自然的陈展鹏将其打造成一个绿意盎然的小花园，种满各式植物，而且有著三棵大树，让一家人每天都能在鸟语花香中醒来，享受亲近大自然。

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陈展鹏当木工亲手打造安乐窝

单文柔在片中，大赞陈展鹏亲手打造爱巢，从木工、水电、拆卸、搬运到组装家私，家中大小事务几乎全由陈展鹏一手包办，大赞丈夫是「万能好师傅」，忙于开工揾钱的陈展鹏，仍然抽空为家人服务，亲力亲为打造每一吋空间。单文柔表示除了清洁外，其他如电工、木工等，自己完全帮不上忙，随即向老公陈展鹏投以崇拜目光。

单文柔留奖牌区展示老公历年成就

陈展鹏透露女儿「小猪比」的「公主房」仍在规划中，但家中处处已为她预留了摆放玩具和读书的小角落。单文柔则特别为老公，在家中设置一个奖项陈列柜，将陈展鹏多年来在演艺事业、体育竞赛上获得的奖杯奖状一一展示，不仅是对丈夫努力的肯定，更是给女儿一个最好的榜样，整个家充满著幸福温馨。

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