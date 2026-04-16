54岁黎姿激罕晒性感比坚尼照 丰满上围火辣曲线尽现 三孩之母身材零走样

现年54岁的「冻龄视后」黎姿（Gigi），自从嫁给富商马廷强后，育有三名宝贝女儿，家庭生活幸福美满。婚后她毅然淡出幕前，华丽转身投入商界，专心打理其医学美容王国，更成功将公司发展为上市公司，成为众人称羡的「最美CEO」，可谓家庭事业两得意。一向形象高贵优雅的她，近日与家人到海外度假，罕有地在社交平台「解放」好身材，分享了一辑火辣泳照，其惊人的冻龄状态立即掀起热议。

黎姿穿宽松恤衫仍藏不住丰满身材

黎姿分享了在阳光与海滩下拍摄的美照，其中一张她穿著比坚尼，外面罩上一件飘逸的淡黄色恤衫，漫步于沙滩上，丰满上围尽收眼底，一双美腿在阳光下更显白皙，肌肤白到发光。而在其他照片中，她穿上宽松的恤衫，戴上太阳眼镜，不论是坐在池边品尝咖啡，还是享用丰富早餐，都流露出一种松弛而高雅的气质。

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黎姿拥纤瘦蚂蚁腰不像三女之母

在一系列照片中，黎姿的比坚尼背影照，也非常吸引眼球，她置身无边际泳池旁，轻轻托著草帽，摆出优美姿态，她那纤细得惊人的「蚂蚁腰」、平坦紧致的白滑玉背，以及零赘肉的完美身段一览无遗，完全看不出她已是三女之母，身材管理得宜，网民纷纷赞她是「冻龄天花板」。

黎姿罕有地大派福利获激赞

黎姿罕有地大派福利，让一众网民为之疯狂，纷纷留言大赞：「女神果然是女神，这身材太不科学了！」、「皮肤白到发光，完全不像是54岁」、「这背影简直是绝杀」，许多人更表示，黎姿美貌与智慧并重，家庭事业两得意，是真正的人生胜利组。

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