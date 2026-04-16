滕丽名首获金像奖提名「最佳女配角」 感悟发文：化妆间角落坐了30年 网民洗版力撑得奖

现年50岁的滕丽名，拍过不少脍炙人口的作品，今年终于迎来事业上的一个重要里程碑，凭电影版《寻秦记》中「善柔」一角，首次获得香港电影金像奖「最佳女配角」提名，她将与《女孩不平凡》的邓涛、《水饺皇后》的惠英红、《再见UFO》的卫诗雅及《风林火山》的鲍起静共同角逐奖项，让无数看著她剧集长大的观众激动不已，近日滕丽名在IG写下她的入围感言，入行30年的感悟：「演得『真』更重要」。

滕丽名发长文感悟30年演戏生涯

滕丽名在IG写下长文，真情剖白心路历程。她写道：「三十年了。化妆间的角落，我坐了三十年。」从默默无闻到成为家喻户晓的演员，她始终保持著对表演的敬畏之心。她坦言，从《真情》的阿雪，《爱回家》的大家姐，到电影版《寻秦记》的善柔，每个角色都在她身上留下印记，教会她成长。「年轻时只想演得『好』，现在才明白，演得『真』更重要。」她感谢观众雪亮的眼睛，也感谢一路陪伴的粉丝。文末，她坚定地表示：「未来如何不知道，没有半点后悔，因为我喜爱，喜爱演戏…只要你还想看，我就继续演。把心掏出来，交给你们。」最后更留下一句铿锵有力的宣言：「无论星期日金像奖颁奖典礼结果如何，只希望大家记得……『我，滕丽名，系一个专业嘅演员』」。

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滕丽名获网民一面倒支持赢奖

滕丽名一番入行感悟，获得不少网民及圈中好友力撑，艺人林盛斌（Bob）在帖文后回应：「你绝对系一个专业嘅演员」，其他网民则指一直很喜欢滕丽名，「好多经典角色唔系因为你有冇拎奖，系观众一谂起个角色就谂起你」、「你一直都系专业嘅演员，永远都系我心目中嘅最佳女主角」、「奖…在心中！已经好叻，生来就系一个演员」，网民对滕丽名洗版式支持。

滕丽名演活无数经典角色

回顾滕丽名的演艺路，1995年她参加《新秀歌唱大赛》，与陈奕迅、杨千嬅等巨星同台竞技，最终止步八强，却意外获得入读TVB艺员进修班的机会，从此开启了演员生涯，加入TVB初期，滕丽名已崭露头角，不仅唱过《魔法咕噜咕噜》等脍炙人口的儿歌，更在经典处境剧《真情》中饰演「阿雪」。随后她获邀主演《陀枪师姐》系列，其饰演的「陈三元」成为经典角色。此外，她在《雪山飞狐》、《刑事侦缉档案IV》以及剧版《寻秦记》中的「善柔」，均成为观众集体回忆。

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