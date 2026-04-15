东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐

今日《东张西望》报道，大埔一私楼出现疑似反社会人格住客，这名大约30岁的瘦削男，竟然于所住大厦群意大肆捣乱破坏，曾经于大堂防烟门外大便，又于大堂正中心小便，更肆意将大厦大量垃圾翻出倒在邻居的门口以及后楼梯，又将垃圾塞落大厦电梯的䢂槽，并用胶纸黐实电梯门，简直是无恶不作极度扰民。这位人神共愤的住客却有人撑腰，原来他就是大厦业主集团的前主席！

无业男大厦大肆捣乱

《东张西望》今晚报道，这名无业男大约30岁，据街坊所讲，他读中学时无论外表或行为都十分正常，毕业后一度到油站工作，但之后却在原因未明下变成无业，长期在大厦附近活动的他变得无所事事，开始在大厦范围内到处破坏，弄得整幢大厦的住客鸡犬不宁。

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无业男放竹枝陷害女街坊

这位无业男跟父母一起住在大厦，住在他们一家三口楼下的女街坊向《东张》表示，一天她发现楼上住客喷水落街，她上去一看究竟，发现其父也不得其门而入，后者向她表示其子不开门给他。随后无业男的父亲向他表示「连人哋都话你个脑有问题喇」，无业男之后就针对这位女街坊，曾经将竹枝放在后楼梯顶，女街坊开门倒垃圾时，几乎被竹枝掟中头部；又深夜揿女街坊门钟，后者忍无可忍报警，但警方只认为无业男是恶作剧。女街坊随后向无业男道歉，后者才放过她。

无业男尽情破坏电梯

不过无业男却将战线无限延伸到整幢大厦，大厦电梯的CCTV拍到无业男曾经将大量垃圾踢入电梯中，又拍到他用胶纸黐实两边电梯门，他更将大量烟头、鸡骨等塞入电梯槽中，街坊表示电梯因而在数月内坏过5、6次，而大厦只有一部电梯，让住户进出极不方便。

无业男大堂公然大小便

女街坊之后更大爆无业男曾于大厦大堂的防烟门外大便：「佢打开度门之后，就除裤屙咗笃好大嘅大便，之后佢爸爸就帮佢执番！」。无业男的爸爸，原来就是大厦的保安员兼业主立案法团前主席，所以好多住客投诉，他都为儿子隐瞒及善后，曾有住户的单车遭偷去后向无业男的父亲投诉，表示如果最后不物归原主就会报警，最后都是由无业男的父亲交还。另外，CCTV亦都拍得无业男在大堂公然小便，住户报警后，就指警方表示「冇乜大不了」，事件只能不了了之。无业男因为有人撑腰，故恶行越来越离谱，《东张西望》就预告无业男更开始玩火，详情就要留意明天的《东张西望》节目。

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