Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

77岁向华强爆火热闺房秘密 同老婆分房瞓逾十年反添性趣？ 向太曾揭老公性能力强

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-15 HKT
发布时间：20:00 2026-04-15 HKT

现年77岁的影视大亨向华强与妻子陈岚（向太）结婚多年，向来是圈中形影不离的模范夫妻，恩爱形象深入民心。但近日向华强在社交平台却语出惊人，自爆两人已分房睡超过十年，直言「分房睡的好处，是你想像不到」，引发网民热议。对此，向华强大方分享了他的「婚姻保鲜之道」，而向太更曾揭开两人虽分房但感情依旧火热的闺房秘密。

向华强与向太分房瞓逾10年赞好处多

向华强解释，随著年纪增长，分房睡是人生一个自然阶段。他透露自己从五、六十岁起便开始与向太分房而眠，主因是两人作息大相迳庭。注重养生的他每晚11点前必须入睡，且对声音极为敏感，稍有动静便会醒来；相反，向太习惯凌晨一、两点才睡，睡前还爱滑手机。为了互不干扰、确保彼此的睡眠品质，分房成为了最佳选择。向华强认为，这并非感情生变，而是熟龄夫妻寻求舒适生活的方式。

相关阅读：「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声

向生称年纪大易醒要有各自小天地

除了作息差异，向华强亦视分房为夫妻关系的「缓冲区」。他坦言，若夫妻时常因小事争执，「我说一句，你怼我一句，这就很大问题」，分房能让双方各自冷静，避免冲突升级。他笑称，两人除了睡觉的几小时外，工作、应酬几乎形影不离，「我们时间聚著太多了」，因此睡眠时的短暂分开不成问题。他总结道：「我觉得夫妻之间，各有各的小天地是最好的」，推荐有条件的熟龄夫妻尝试这种能减少冲突的生活模式。而网民亦认为向华强和太太分房瞓，不需秒秒共对，或许会更增添夫妻性趣。

向太陈岚呼吁女性用情趣用品 

有趣的是，分房睡似乎完全无损两人的亲密关系。向太曾拍片分享闺房秘密，笑著透露：「向华强不好意思说自己很强，我人生的第一次高潮，就是他（向华强）给的。」她更骄傲地说：「所以我们才可以那么久啊！」直指性生活的高度契合与满足，是感情长久保鲜的关键。向太更大胆建议，已婚女性若遇上不懂配合的伴侣，不妨在他面前使用情趣用品，她认为性生活是双方共同投入的乐趣，这种契合正是维系感情的重要基石。

相关阅读：向太忆述脑瘤手术生死一线 交代逾亿珠宝身家 向华强反应出乎意料

向生向太极宠爱新抱郭碧婷　

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
「关爱座」新现象 老人家避开唔坐？ 网民引述长者解释 原来有一大心酸原因｜Juicy叮
时事热话
4小时前
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
01:05
「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事
影视圈
6小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
11小时前
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
生活百科
9小时前
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
新手公屋户求教：厨房点样整会实用啲？ 好心网民发AI图帮手 靓到似私楼｜Juicy叮
时事热话
7小时前
66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术
00:52
66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术
影视圈
3小时前
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人
影视圈
4小时前
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
7小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
14小时前