77岁向华强爆火热闺房秘密 同老婆分房瞓逾十年反添性趣？ 向太曾揭老公性能力强

现年77岁的影视大亨向华强与妻子陈岚（向太）结婚多年，向来是圈中形影不离的模范夫妻，恩爱形象深入民心。但近日向华强在社交平台却语出惊人，自爆两人已分房睡超过十年，直言「分房睡的好处，是你想像不到」，引发网民热议。对此，向华强大方分享了他的「婚姻保鲜之道」，而向太更曾揭开两人虽分房但感情依旧火热的闺房秘密。

向华强与向太分房瞓逾10年赞好处多

向华强解释，随著年纪增长，分房睡是人生一个自然阶段。他透露自己从五、六十岁起便开始与向太分房而眠，主因是两人作息大相迳庭。注重养生的他每晚11点前必须入睡，且对声音极为敏感，稍有动静便会醒来；相反，向太习惯凌晨一、两点才睡，睡前还爱滑手机。为了互不干扰、确保彼此的睡眠品质，分房成为了最佳选择。向华强认为，这并非感情生变，而是熟龄夫妻寻求舒适生活的方式。

相关阅读：「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声

向生称年纪大易醒要有各自小天地

除了作息差异，向华强亦视分房为夫妻关系的「缓冲区」。他坦言，若夫妻时常因小事争执，「我说一句，你怼我一句，这就很大问题」，分房能让双方各自冷静，避免冲突升级。他笑称，两人除了睡觉的几小时外，工作、应酬几乎形影不离，「我们时间聚著太多了」，因此睡眠时的短暂分开不成问题。他总结道：「我觉得夫妻之间，各有各的小天地是最好的」，推荐有条件的熟龄夫妻尝试这种能减少冲突的生活模式。而网民亦认为向华强和太太分房瞓，不需秒秒共对，或许会更增添夫妻性趣。

向太陈岚呼吁女性用情趣用品

有趣的是，分房睡似乎完全无损两人的亲密关系。向太曾拍片分享闺房秘密，笑著透露：「向华强不好意思说自己很强，我人生的第一次高潮，就是他（向华强）给的。」她更骄傲地说：「所以我们才可以那么久啊！」直指性生活的高度契合与满足，是感情长久保鲜的关键。向太更大胆建议，已婚女性若遇上不懂配合的伴侣，不妨在他面前使用情趣用品，她认为性生活是双方共同投入的乐趣，这种契合正是维系感情的重要基石。

相关阅读：向太忆述脑瘤手术生死一线 交代逾亿珠宝身家 向华强反应出乎意料

向生向太极宠爱新抱郭碧婷