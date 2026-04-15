蔡卓妍惊爆曾被诊断轻微中风 后遗症困扰十年：一返酒店就爆喊 愧疚对不起一个人

现年43岁的艺人蔡卓妍（阿Sa），一向以开朗阳光形象示人，近日却在访谈节目《胡来酒馆》中，罕有地揭露了一段长达十年的健康危机。她首度坦言，医生曾诊断其声带问题源于「轻微中风」的后遗症，导致她一度无法正常唱歌，事业面临巨大挑战。

蔡卓妍因「失声」就医被诊断轻微中风

在节目中，蔡卓妍跟挚友胡彦斌忆述，有很长一段时间，她的喉咙出现严重问题，唱歌时完全发不出声音，遍寻名医却苦无结果。最让她震惊的是，有位医生详细检查后，判断她的声带肌肉张力严重不平衡，一边收缩导致长短不一，无法正常闭合发声，并直指「有可能是轻微中风的后遗症」。这个诊断让当时毫不知情的蔡卓妍当场吓傻，从未想过如此严重的健康问题会发生在自己身上。

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蔡卓妍打足多年开声针才上台演出

蔡卓妍受到「失声」的状况困扰了将近十年，每次演出前都要打「开声针」，她坦言那是人生中最不开心的阶段。作为一名专业歌手，却无法在舞台上稳定发挥，让她深感愧疚与自责，「每一次演出之后，我回到酒店就会崩溃大哭，觉得很对不起花钱买票进场的观众。」同时，为了弥补她的状况，Twins的队友钟欣潼（阿娇）不得不分担更多演唱的部分，这也让她感到十分内疚，甚至一度想过放弃歌唱事业。

蔡卓妍公开与年轻10岁健身教练恋情

最终蔡卓妍选择勇敢面对，并感谢《乘风破浪的姐姐》这个节目，让她有了重新站上舞台的契机与勇气。如今她的声线虽未完全恢复，但已大有好转，更重要的是找回了自信与快乐。事业重回轨道，爱情也迎来好消息，她早前在活动上大方认爱，公开与年轻10岁的健身教练林俊贤的恋情，可谓事业爱情两得意。

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