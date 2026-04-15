江图离世｜2月最后公开露面极精神  潮戴粉红帽竖手指公好精灵  遗作《叔‧叔》演老同志

被誉为「亚视传奇绿叶」的资深演员江图，今日惊传因心脏病与世长辞，享年89岁。艺人田启文（田鸡）已证实此一噩耗，表示：「（江图）真的走了，今天早上7时多，心脏病走」。江图的离世让许多影迷和圈中好友感到愕然，他于2月才公开露面，当时精神状态极佳，如今音容宛在，令人不胜唏嘘。

江图2月最后现身

江图最后一次公开现身，是在今年2月由香港演艺人协会举办的会员春茗茶聚上。在活动的大合照中，久未露面的江图。年近九旬的他看起来精神矍铄，面色红润，完全不像一位即将步入耄耋之年的长者。

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江图最后身影极精神

他当日的打扮更是充满活力与童心，身穿一件鲜红色的中式织花外套，胸前佩戴著一条硕大饱满的翡翠玉石项链，气派十足。更显玩味的是，他头上反戴著一顶粉红色的闪片棒球帽，为传统造型注入了潮流元素。面对镜头，江图面带亲切笑容，并竖起大拇指，看起来心情极佳，与一众老友记相聚甚是愉快。没想到，这次的欢聚竟成为他留给大众的最后身影。

江图遗作扮演老同志

江图的电影遗作是2019年上映的电影《叔‧叔》。当时他以83岁高龄客串，饰演老同志「超仔」一角。虽然戏份不多，但他将角色早年出柜，晚年却独居终老的无奈与落寞演绎得淋漓尽致，成为片中极具象征意义的角色。不少网民都大赞他扮演老同志入型入格，演技精湛，为他的演艺生涯画下了一个完美的句点。

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