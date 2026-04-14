梁朝伟、李政宰世纪对谈 伟仔大谈入行贵人系周星驰 畅聊拍NewJeans MV幕后故事

梁朝伟近期为宣传其首部主演的欧洲电影《寂静的朋友》，于本月2日至4日到访韩国，太太刘嘉玲亦有同行。梁朝伟于当地与韩国影帝李政宰进行了一场深度对谈。两位巨星不仅交流电影哲学，更分享了许多不为人知的人生故事。在访谈的猜谜环节中，梁朝伟回忆起踏入演艺圈的契机，是源于一位好友的邀请，一同报名艺员训练班，结果自己意外获选。梁朝伟表示，那位带他入行的贵人是喜剧之王周星驰，这个意外的答案让李政宰惊讶地哈哈大笑，也让这段香港影坛的陈年趣事，在韩国再度引起热议。

BLACKPINK成员Jennie名字与李政宰有关

两位影帝的交流不止于此，更触及了韩国流行文化。李政宰分享了一则趣闻，原来大热女团 BLACKPINK 成员 Jennie 名字的由来竟与他有关。Jennie 的母亲曾是他的忠实粉丝，因喜爱他在某部作品中的角色，便将角色的谐音用来为女儿命名。

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梁朝伟无偿拍摄NewJeans MV

梁朝伟则分享了先前为人气女团 NewJeans 无偿拍摄 MV 的经历，表示视MV为送给影迷的小礼物。令人惊讶的是，李政宰也认识该 MV 的导演，可见两位影帝之间存在著奇妙的缘分。梁朝伟表示希望能持续与韩国优秀的电影团队合作，而李政宰也表达了未来想与梁朝伟共演电影的强烈愿望。

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梁朝伟出席金马电影大师课

结束韩国的行程后，梁朝伟火速抵达台湾，出席金马奇幻影展举办的「金马电影大师课」，与现场三百位观众畅聊电影。由台湾演员刘冠廷担任主持人，他紧张地形容自己像「拿到神灯的人」，不知该如何许愿。课堂上，梁朝伟分享，演员需要巨大的能量，因此他近期开始频繁运动，以维持最佳状态来应对情绪重的戏份。他更自曝曾因某位导演在拍摄情绪戏时的疯狂 NG 而感到身心俱疲，并坦言后来拒绝了该导演的再次合作。

当被问及如何处理演艺生涯的低潮时，梁朝伟透露了他的自处之道：「做回自己就好，不拍戏的时候不跟圈内人来往，自然会慢慢忘记那些角色的事。」最后，梁朝伟感性地剖白，他认为现在已是自己表演生涯的最后阶段，因此无所畏惧，渴望尝试更多新的挑战。他坦言会主动离开舒适圈，寻求与更多不熟悉的团队合作，以期激荡出新的艺术火花。

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