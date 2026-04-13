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66岁「最美小龙女」陈玉莲晒近照 仙气依旧冻龄美貌掀网民热议 息影后专注慈善

影视圈
更新时间：22:30 2026-04-13 HKT
发布时间：22:30 2026-04-13 HKT

66岁的陈玉莲（莲妹）近年生活低调，鲜有公开露面。不过，在刚过去的复活节，她向影迷送上惊喜，发布了一张美丽的近照。其影迷今日（13日）于IG专页转发了这份「迟来的复活节礼物」，并配文写道：「看了这么多Q版的莲妹，莲妹的近照终于来了，大家是否觉得非常美艳呢？」

陈玉莲精神及气色极佳

在照片中，陈玉莲留著一头俐落的短发，身穿黑色外套，散发著一贯的优雅气质。她身旁放著一束几乎与人同高的巨型花束，鲜花色彩缤纷，显得春意盎然。陈玉莲手扶著花束，面带温婉微笑，精神及气色极佳，风采不减当年。

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陈玉莲淡出幕前做慈善

这张罕有的近照发布后，相信一众影迷都感到非常欣喜。近年来，陈玉莲淡出幕前，将生活重心转向慈善事业，尤其关注内地山区的贫困儿童助学及灾后重建工作，身体力行，因此鲜少在公开场合露面。这次的近照，无疑让关心她的影迷们能够一睹偶像的最新风采。

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