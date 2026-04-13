黎耀祥年过60容貌有变？  面上一特征几乎彻底消失  飞7粒钟助「港姐细妹」拍摄够义气

现年61岁、贵为三届TVB「视帝」的黎耀祥，近年将事业重心转移至内地，并已于中山置业享受生活，故此香港观众较少机会能野生捕获这位贴地亲民的视帝。然而，近日有网民幸运地偶遇黎耀祥，并拍下合照，曝光了他的最新状态。

黎耀祥亲民竖手指公

从照片中可见，黎耀祥精神奕奕，面对两位热情的粉丝，他展现出极为亲民的一面。他不仅大方地与粉丝搭著肩合照，更面带温和笑容，并对著镜头举起手指公，态度和蔼可亲。当日他身穿一件加菲猫主题的黑色Tee，充满童趣的装扮让他看起来相当「减龄」，完全不似已年过花甲。

相关阅读：「贴地视帝」移居中山彻底融入生活 带爱妻坐胶櫈仔踎街边 擘大髀叹5蚊面尽显豪情

黎耀祥突然冇眉毛

不过，有眼利的网民却发现了黎耀祥脸上的一个显著不同之处——他的眉毛几乎完全消失，变成了「无眉郎」。这一改变引发网民热议，不少人猜测这或许是为了新戏的角色需求：「应该是拍戏要做造型，剃掉比较好」，为他的无眉造型提供了合理的解释。

黎耀祥义助陈凯琳令人感动

除了亲民的形象，黎耀祥「有情有义」的个性也深植人心。陈凯琳早前在社交平台分享与黎耀祥的合照，并发文感谢这位「哥哥」的无私帮助。她透露，《乘风破浪的姐姐7》（简称《浪姐7》）需要邀请一位朋友参与拍摄，她抱著忐忑的心情询问黎耀祥，没想到对方几乎立即答应。原来，当时黎耀祥正在中国另一个偏远地区拍戏，为了赶及会合，他需要转机加上飞行，足足花了七个小时才到达目的地，抵达时已是凌晨三点。更让陈凯琳感动的是，黎耀祥和祥嫂还为她准备了一大包对嗓子有益的饮料和零食。

黎耀祥陈凯琳结缘12载

陈凯琳对黎耀祥的义气相助表示「永远感激」，并承诺会继续努力做到最好。据悉，黎耀祥与陈凯琳的这段深厚「兄妹情」，源于2014年播出的TVB剧集《名门暗战》，两人在剧中饰演兄妹而结缘。今次因《浪姐7》再度同框，也是他们相隔多年后再次合作，足见两人友情不变。\

相关阅读：乘风2026丨陈凯琳痉挛式抽搐唱《雨爱》 「魔音」唱腔洗脑 表情肉紧惹网民嘲似生仔