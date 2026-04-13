55岁李嘉欣难敌岁月发量减少？  网民指阳光底下问题明显  赏樱低调放闪令人艳羡

现年55岁、被誉为「最美港姐」的李嘉欣（Michele）近日更新其社交媒体，分享了两张在日本赏樱的最新照片，她的状态极佳，但却被指发量减少而引起网民热议。

李嘉欣头顶发量稀少？

在其中一张近距离自拍照中，李嘉欣的冻龄美貌令人惊艳。照片中的她，皮肤白滑紧致，几乎看不见任何明显的皱纹或岁月痕迹，再次印证了她保养得宜，「大美人」果然名不虚传。然而，有细心的网民留意到，在阳光照射下，李嘉欣的发际线似乎颇高，头顶的发量看起来比以往稀疏，略显单薄，成为照片中的另一个焦点。

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李嘉欣赏樱低调放闪？

另一张照片中，李嘉欣身穿深蓝色镂空上衣搭配白色阔腿裤，站在盛开的樱花树下，造型清新。这张全身照相信是由她的丈夫许晋亨操刀，从「老公视角」捕捉了她最美的一面，构图和摄影技术均获赞赏。虽然李嘉欣并未明言，但网民普遍认为这是夫妻俩的低调放闪，尽显恩爱。

李嘉欣举止优雅养尊处优

李嘉欣自1988年摘下香港小姐及国际华裔小姐后冠后，一直是公认的美人。婚后她嫁给富商许晋亨，育有一子许建彤（Jayden），专心相夫教子，过著幸福的百亿阔太生活，并时常透过社交网络分享生活点滴。这次的赏樱之旅，也让粉丝再次见证了她的优雅与魅力。

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