Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛车祸｜遭票控不小心驾驶认罪 庭上揭意外原因 官赞诚实轻判1000元

影视圈
更新时间：16:01 2026-04-13 HKT
发布时间：16:01 2026-04-13 HKT

人气男团MIRROR成员姜涛，就早前坚道交通意外，由执业大律师黄隽文代表承认不小心驾驶罪。庭上透露意外因伸手拿帽分心所致，最终判罚款1000元。

姜涛车祸｜认不小心驾驶

姜涛早前在香港岛坚道发生交通意外，被票控一项「不小心驾驶」罪名。案件今日（13日）于东区裁判法院提堂，吸引了外界高度关注。姜涛本人今日未有亲身出庭，并委派于2019年正式认许的执业大律师黄隽文代表，在庭上代为承认控罪。

案情披露：伸手拿帽分心肇祸

据辩方在庭上陈述，事发当时姜涛正独自驾车，因一时分心，伸手到后座试图拿取一顶帽子，导致车辆失控撞上路边的护栏。意外发生后，姜涛对接报到场的警员诚实交代了事发的完整经过，表现出负责任的态度。

相关阅读：姜涛经理人花姐秒赞「踩姜」言论后道歉：老人家揿错 「手滑」风波起因与一首歌有关？

官赞诚实 判罚款$1000元

代表姜涛的黄隽文大律师求情时强调，姜涛对此次事件深感懊悔，并承诺将以此为鉴，未来会更加专注和警惕地驾驶。主任裁判官张志伟接纳其解释，考虑到事件仅为一时失误，且不涉及其他车辆或伤者，最终裁定罪名成立，判处罚款1000港元。据了解，姜涛原本被票控的三项控罪，其余两项已透过书面方式处理。

辩方大律师黄隽文求情指，姜涛即时认罪反映其悔意，节省法庭时间。事件中无人受伤，姜涛自行报警并向警方坦白交代，合力配合调查。辩方续指，姜涛愿意承担责任及支付赔偿，冀法庭接纳姜涛初犯及有真诚悔意。

案件编号： ESS 7790/2026

相关阅读：姜涛回应《东周刊》爆意外撞车 承认爱驱仍在修理中

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
16小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
1小时前
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
10小时前
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
时事热话
3小时前
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
05:40
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
提防骗子
8小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
4小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
23小时前
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
2026-04-12 15:40 HKT