姜涛车祸｜遭票控不小心驾驶认罪 庭上揭意外原因 官赞诚实轻判1000元

人气男团MIRROR成员姜涛，就早前坚道交通意外，由执业大律师黄隽文代表承认不小心驾驶罪。庭上透露意外因伸手拿帽分心所致，最终判罚款1000元。

姜涛车祸｜认不小心驾驶

姜涛早前在香港岛坚道发生交通意外，被票控一项「不小心驾驶」罪名。案件今日（13日）于东区裁判法院提堂，吸引了外界高度关注。姜涛本人今日未有亲身出庭，并委派于2019年正式认许的执业大律师黄隽文代表，在庭上代为承认控罪。

案情披露：伸手拿帽分心肇祸

据辩方在庭上陈述，事发当时姜涛正独自驾车，因一时分心，伸手到后座试图拿取一顶帽子，导致车辆失控撞上路边的护栏。意外发生后，姜涛对接报到场的警员诚实交代了事发的完整经过，表现出负责任的态度。

相关阅读：姜涛经理人花姐秒赞「踩姜」言论后道歉：老人家揿错 「手滑」风波起因与一首歌有关？

官赞诚实 判罚款$1000元

代表姜涛的黄隽文大律师求情时强调，姜涛对此次事件深感懊悔，并承诺将以此为鉴，未来会更加专注和警惕地驾驶。主任裁判官张志伟接纳其解释，考虑到事件仅为一时失误，且不涉及其他车辆或伤者，最终裁定罪名成立，判处罚款1000港元。据了解，姜涛原本被票控的三项控罪，其余两项已透过书面方式处理。

辩方大律师黄隽文求情指，姜涛即时认罪反映其悔意，节省法庭时间。事件中无人受伤，姜涛自行报警并向警方坦白交代，合力配合调查。辩方续指，姜涛愿意承担责任及支付赔偿，冀法庭接纳姜涛初犯及有真诚悔意。

案件编号： ESS 7790/2026

相关阅读：姜涛回应《东周刊》爆意外撞车 承认爱驱仍在修理中