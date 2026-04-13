姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款

人气男团MIRROR成员姜涛，就2025年11月28日凌晨约4时于坚道不小心驾驶案认罪判罚$1000。庭上披露他为伸手拿帽分心撞毁护栏，同时揭露他于2025年12月23日曾因冲红灯及未挂P牌，另被罚款$1200。

姜涛伸手拿帽分心撞毁护栏

案情指，事件发生于2025年11月28日凌晨约4时14分。当时姜涛沿坚道西行驾驶其私家车，当驶至坚道48号对出时，因未能妥善控制车辆，导致左边车头撞上路边护栏。意外造成车辆及护栏损毁，幸好并无人伤亡。姜涛在意外后向到场警员解释，事发时他正向后座伸手拿取一顶帽子，期间车辆仍在移动，随后便失控撞栏。据悉，姜涛当时拒绝作出任何警诫口供。

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官赞诚实 判罚款$1000元

代表姜涛的黄隽文大律师求情时强调，姜涛对此次事件深感懊悔，并承诺将以此为鉴，未来会更加专注和警惕地驾驶。主任裁判官张志伟接纳其解释，考虑到事件仅为一时失误，且不涉及其他车辆或伤者，最终裁定罪名成立，判处罚款1000港元。据了解，姜涛原本被票控的三项控罪，其余两项已透过书面方式处理。

姜涛另外被票控的控罪分别为「没有遵照交通灯的指示」及「驾驶没有牢固地附上『P』 字牌的车辆」，姜涛早前已透过书面认罪，各罪罚款600元。两罪均发生于去年12月23日凌晨时分，坚尼地城城西路（西南行）与西祥街北交界的数码冲红灯摄影机，拍摄到一辆私家车没在交通灯红灯时停在白线前，而继续驶过交界。调查发现姜涛只持有「暂准驾驶执照」（俗称「P牌」），而在相片中姜涛未有在车尾位置挂上「P牌」。

姜涛即时认罪反映悔意

辩方大律师黄隽文求情指，姜涛即时认罪反映其悔意，节省法庭时间。事件中无人受伤，姜涛自行报警并向警方坦白交代，合力配合调查。辩方续指，姜涛愿意承担责任及支付赔偿，冀法庭接纳姜涛初犯及有真诚悔意。

案件编号： ESS 7790/2026

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