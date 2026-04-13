中年好声音4｜周志康获海儿激赞入硬三甲？ 认参赛带挈工作增 圈中少有早婚男人工畀晒老婆

TVB歌唱比赛节目《中年好声音4》昨晚播映「团队抢分战」，其中艺人周志康表现出色，演唱《直上》时气势十足，获海儿激赞「系参赛以来最好嘅一次」，得以顺利晋级二十强。由于参赛以来表现愈来愈好，周志康被外界看好能最终打入三甲，可谓今次比赛的大赢家。他本人亦坦言，因为节目而人气上升，带挈了更多工作机会，相信他的太太会十分满意，因为周志康出名是顾家好男人，会将人工「畀晒老婆」。

周志康兼顾拍剧曾累到喊

周志康早前受访时透露，参赛过程其实充满辛酸。由于比赛横跨一年，加上赛制不断改变，令他曾感到心力交瘁。尤其在参赛初期，他需要同时兼顾拍剧，时间分配上非常煎熬，「我真系攰到试过喊，攰到个人情绪少少控制唔到。」他直言，要将平时练习的成果在仅有一次的舞台机会上完美发挥，是另一种巨大的压力。

相关阅读：中年好声音4丨「银老师」高少华年轻甜美照曝光 新秀出身屡与天王天后合作 被封和音女王

周志康平常心看待三甲

当被问到是否有信心打入三甲时，周志康坦言不会想太多，只会专注做好眼前的每一次演出，希望能免除不必要的压力。他表示，在这个时势能够追梦非常困难，全赖太太在背后默默支持，肩负起照顾两个女儿的责任，让他可以无后顾之忧地拼搏事业。

周志康IG晒全家福为索妻庆生

现年36岁的周志康，是娱乐圈中少数早婚的男艺人。26岁时便与有「A货乐瞳」之称的太太卢芷茵（Emily）结婚，并育有两名女儿。早前，他在IG分享了一家四口的温馨合照，为太太庆祝生日。相中他虽然满面须根，打扮随意，但脸上流露出满满的幸福感。他幽默地写道：「周太太生日快乐，祝你一年靓过一年～小朋友听晒你话，我今日洗左碗啦～报告完毕」。

周志康人工「畀晒老婆」

周志康一向是圈中公认的好丈夫、好爸爸。他非常体谅太太照顾家庭的辛劳，不但将家中经济大权全数交给太太，更曾直言：「打理家头细务辛苦到不得了，所以太太份『粮』应该高一啲。」在庆生帖文下，有网友搞笑留言叫他「下次洗衫扫地折衫煮饭」，他亦风趣回复「仲有洗厕所」，尽显对太太的爱护与尊重。

相关阅读：中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份