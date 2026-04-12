何超蕸离世｜何猷君哀伤上载黑白照悼念  透露姐姐私下可爱性格：妳离开得太早

赌王何鸿燊二房三女、信德集团执行董事何超蕸于今日（12日）传出离世消息，终年约60岁。信德集团其后发出正式公告，证实其死讯，并代表家属发布哀悼声明，表示何超蕸临终时，家人均陪伴在侧。

何超蕸何猷君感情深厚

对于同父异母的姐姐何超蕸突然离世，四房四子何猷君感到极度悲痛。他于IG上载一张与姐姐的黑白合照以作悼念。从照片中可见，两人感情极深，何超蕸虽然贵为长辈，但面对这位相差20多年的弟弟，脸上不但没有摆出架子，反而流露出祥和的表情，眼神中更充满著对弟弟的怜惜之情，可见二人关系亲厚。

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何猷君赞何超蕸真正强者

何猷君在悼文中透露了姐姐私底下的为人，并以英文写下对姐姐的思念：「Maisy 家姐, rest in peace. Always bubbly, funny, hardworking. Gone too soon, we’ll miss you. You were a real G.」字里行间流露出他对姐姐的无限思念，并赞扬她为人风趣、幽默、勤力，更形容她是「一个真正的强者」，可见何超蕸在他心中地位超然。

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