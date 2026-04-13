60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」

现年60岁的金像影后刘嘉玲，虽然近年减产，但一举一动仍是外界焦点。近日她于北京出席品牌活动，现场影片及照片曝光，其极佳状态旋即引起网民热烈讨论。

刘嘉玲最新容貌惹热议

从现场影片可见，刘嘉玲身穿型格墨绿色风衣，配上一头俐落短发及夸张的金色耳环，打扮时尚有型。化上精致妆容的她，精神焕发，神采飞扬，在活动上全程笑脸迎人，亲切地与工作人员互动，尽显巨星风范。其紧致的皮肤和优雅的气质，完全看不出已届花甲之年，逆龄美貌令人惊艳。

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刘嘉玲「鼻孔外露」情况明显？

然而，在一片赞美声中，有部分眼尖的网民却将焦点放在她的五官变化上，认为她面容的一处「转变极为明显」。不少网民留言指出，刘嘉玲的鼻子似乎与过往有所不同，看起来比以前更大，鼻翼变宽，更有「鼻孔外露」的情况。

网民：这鼻子太显眼了

在网上流传的留言截图中，网民对其容貌议论纷纷，直言「她的脸我只注意到这个鼻子，这鼻子太显眼了」、「怎么鼻孔都变大了」。更有网民猜测她是否做了医美，留言表示「是不是做过鼻子，感觉朝天了呢，以前不是的」、「就（是）不自然」，认为她的鼻子「感觉贴到了脸上」。不过，无论如何，刘嘉玲每次现身总能成为全场焦点，其自信的气场依然强大。

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