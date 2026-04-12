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前TVB「金牌绿叶」郑雷离世今午设灵  灵堂布置简约家属拒受访  曾演古天乐《神雕》裘千仞

影视圈
更新时间：20:21 2026-04-12 HKT
发布时间：20:21 2026-04-12 HKT

TVB「金牌绿叶」，曾于古天乐版《神雕侠侣》中饰演裘千仞的郑雷离世，今日下午于香港殡仪馆设灵。曾被封为「邵氏五虎将」的郑雷，已经淡出演艺界多年，并传出他已移居加拿大，于两年前已被误传死讯。今午他正式设灵，原名郑鸿荣的他接受亲人的最后道别，灵堂的布置以简洁为主，写上「永远怀念」四字，而其家人表示不接受访问。

郑雷遗照穿黑西装神情和蔼

根据资料，郑雷生于1944年，但香港动作指导、男演员吴育枢就指郑雷应该比资料显示的大10年。郑雷以健美先生身份出身，所以在灵堂中除了其身穿黑色西装、结上红色领带的遗照外，更放有他赤裸上身、尽显肌肉的照片。郑雷的一对子女郑子斌和郑嘉宝，都有跟另一半送上花牌，写上「父亲大人冥鉴 永远怀念」和「岳父大人冥鉴 永远怀念」。

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郑雷被封邵氏五虎将

根据资料，郑雷1944年10月5日出生于中国黑龙江省佳木斯市，他出身健美先生，曾效力TVB和亚视，为张彻第一代弟子，与王羽、罗烈、解元、张翼并称「邵氏五虎将」。

郑雷曾演TVB《神雕侠侣》裘千仞

郑雷1965年通过邵氏电影《虎侠歼仇》入行，参演《独臂刀》《边城三侠》等武侠片。1975年转投佳艺电视，1979年加入丽的电视（亚洲电视）参演《大侠霍元甲》《陈真》等剧。1990年签约TVB参演《狮王之王》等剧集，期间曾演《神雕侠侣》裘千仞、《天龙八部》乌老大等经典角色。2002年以弟子身份出席张彻葬礼并参与叩拜仪式。

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