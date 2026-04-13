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杨玉梅自揭饱受13年情伤 「渣男」选女友丧父当天提发手 曾崩溃抑郁有轻生念头

影视圈
更新时间：11:00 2026-04-13 HKT
发布时间：11:00 2026-04-13 HKT

61岁的杨玉梅，于1990年参选亚姐获得季军出道，公认是大美人的她，至今仍是保持单身，近日她分享不结𦈏、不生小孩的原因，她原来隐藏著一段长达13年，至今仍让她难以释怀的感情创伤，被一名比她年长12年的「渣男」浪费青春，而对方更在她父亲离世的时候，跟她分手，让她患上抑郁，甚至有轻生的念头。

杨玉梅丧父当天男友提分手

杨玉梅在影片中透露，当跟前度男友交往至第8年时，40多岁的杨玉梅渴望组织家庭，向男友提出结婚的想法，却遭对方以「不喜欢小孩」为由拒绝。后来，男友不幸确诊癌症，手术风险极高，杨玉梅在手术室外跪地祈祷，泪流不止。庆幸手术成功，但男友死里逃生后却性情大变，开始频繁地外出玩乐。最残酷的是，这段13年的感情，在杨玉梅父亲离世那天，男方提出分手，令她顿时崩溃。

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杨玉梅曾患抑郁有轻生念头

当时年近50岁的杨玉梅，人生跌入谷底，患上严重的抑郁症。在长达两年的时间里，她每天以泪洗面，甚至产生轻生念头。为了重新振作，她决定重返幕前，却要面对旁人的冷言冷语：「那么老了还出来，没人要妳了！」但她没有放弃，只要有工作机会，无论多辛苦、酬劳多低，她都咬紧牙关去做，只为靠自己双手养活自己。

杨玉梅走出谷底投身饮食业

杨玉梅走出人生低谷后，如今活得通透豁达。除了在演艺事业上重新出发，早在2000年，她便已投身商界，在饮食业大展拳脚，据悉旗下餐厅集团拥有多达24间分店，是圈中名副其实的「隐形富婆」。

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