炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？

刚于4月9日21岁生日的乐坛小天后炎明熹（Gigi），近日到澳门出席「微博文化之夜」，一改昔日青涩形象，以一身超性感晚装震撼登场，突破个人性感尺度，宣告「Gigi已大个女」，浑身散发著成熟的女人味。

炎明熹妆容精致颜值在线

活动当晚，炎明熹化上精致妆容，颜值在线，状态大勇。她身穿的「战衣」成为全场焦点，完美展现出她日渐均匀的好身材。这条晚装出自香港设计师简帼仪（Lilian Kan）之手，是一袭紫花裙。裙款上身以法国串珠组成的立体紫花作装饰，配上带有淡色的网布，尽显女性的美态。

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炎明熹晚装极性感

然而，整套晚装的最大亮点在于下半身的设计。裙子采用了透视薄纱，并以肉色布料打底，在灯光照射下，远看视觉效果极其震撼，令不少网民惊呼炎明熹下身「同无著有咩分别」，极其吸睛，成功制造了热辣话题。

「炎明熹越来越正」

炎明熹的这次华丽变身引发网民热烈讨论。除了对其透视装的热议，不少粉丝和网民都大赞她「越嚟越正」，认为她「生咗日又大个女」，彻底蜕变成小女人。更有网民表示，精心打扮下的炎明熹「有啲似徐子珊」，星味十足。

炎明熹选用理大师姐设计

事实上，这袭紫花裙去年台湾歌手张韶涵也曾在个人演唱会上穿过，可见设计深受女星欢迎。而炎明熹向来支持本地设计，这次选择的设计师简帼仪更是她的理大师姐，拥有个人品牌KanaLili，其本人也是一位拥有超过30万粉丝的知名KOL。炎明熹这次大胆而成功的尝试，无疑为她的演艺生涯写下了美丽又性感的新一页。

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