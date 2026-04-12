Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？

影视圈
更新时间：18:30 2026-04-12 HKT
发布时间：18:30 2026-04-12 HKT

刚于4月9日21岁生日的乐坛小天后炎明熹（Gigi），近日到澳门出席「微博文化之夜」，一改昔日青涩形象，以一身超性感晚装震撼登场，突破个人性感尺度，宣告「Gigi已大个女」，浑身散发著成熟的女人味。

炎明熹妆容精致颜值在线

活动当晚，炎明熹化上精致妆容，颜值在线，状态大勇。她身穿的「战衣」成为全场焦点，完美展现出她日渐均匀的好身材。这条晚装出自香港设计师简帼仪（Lilian Kan）之手，是一袭紫花裙。裙款上身以法国串珠组成的立体紫花作装饰，配上带有淡色的网布，尽显女性的美态。

相关阅读：炎明熹21岁生日居家素颜照流出 擘髀作状吞蛋糕尽显鬼马真性情 自立门户剖白入行7年感受

炎明熹晚装极性感

然而，整套晚装的最大亮点在于下半身的设计。裙子采用了透视薄纱，并以肉色布料打底，在灯光照射下，远看视觉效果极其震撼，令不少网民惊呼炎明熹下身「同无著有咩分别」，极其吸睛，成功制造了热辣话题。

「炎明熹越来越正」

炎明熹的这次华丽变身引发网民热烈讨论。除了对其透视装的热议，不少粉丝和网民都大赞她「越嚟越正」，认为她「生咗日又大个女」，彻底蜕变成小女人。更有网民表示，精心打扮下的炎明熹「有啲似徐子珊」，星味十足。

炎明熹选用理大师姐设计

事实上，这袭紫花裙去年台湾歌手张韶涵也曾在个人演唱会上穿过，可见设计深受女星欢迎。而炎明熹向来支持本地设计，这次选择的设计师简帼仪更是她的理大师姐，拥有个人品牌KanaLili，其本人也是一位拥有超过30万粉丝的知名KOL。炎明熹这次大胆而成功的尝试，无疑为她的演艺生涯写下了美丽又性感的新一页。

相关阅读：炎明熹14岁Busking片段流出  稚气素颜尽显大将之风  离巢TVB曾惹「反骨」负评

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
3小时前
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
影视圈
3小时前
何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走
何超蕸离世丨圈中人脉广曾为杨千嬅任姊妹团 黎芷珊由细玩到大 王贤志不舍盼一路好走
影视圈
3小时前
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
01:38
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
影视圈
8小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
2026-04-11 15:47 HKT
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
01:49
伊朗局势｜美伊谈判21小时破裂万斯指准备离开 特朗普：中国若向伊运武将有「大问题」｜持续更新
即时国际
1小时前
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
生活百科
9小时前
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
影视圈
10小时前
DSE考生深夜困厕所 慈父人锁大战失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困厕所 慈父「人锁大战」失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
时事热话
7小时前