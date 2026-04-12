麦家琪自爆打仔发泄：打到工人都喊 生完叫护士抱走儿子 医治产后抑郁长达5年

50岁的麦家琪，凭借大胆形象与火辣身材，被封为「性感女神」，近年虽淡出幕前，专心相夫教子，但仍不时在社交平台分享生活点滴，近日她拍片忆述自己诞下长子后，患上产后抑郁症，她不但没有感受到一丝母爱的喜悦，反而内心充满厌恶，甚至在儿子4岁时因情绪崩溃而动手打他，那一刻让她知道自己是有病了。

麦家琪产后抑郁教儿做功课崩溃

麦家琪剖析这场抑郁风暴的源头，始于对生育的巨大误解与创伤。她曾听从父亲所言「生孩子好像乌龟下蛋一样简单」，以为是件轻松事，没想到实际分娩过程却是撕心裂肺的剧痛，让她感觉「这个世界全部都是欺骗我的」。她表示，当护士将刚出生的大儿子抱到她身边时，她心里说了十数个字的粗口，并叫护士抱走他，因为她不喜欢儿子。这种身心的巨大创伤，为她的产后抑郁埋下伏笔。抑郁的阴霾一直笼罩著她，直到大儿子4岁时，当时她教儿子写字，因儿子无法集中，她的怒气瞬间爆发，失去理智地不停打儿子，直到家里的工人走进来阻止，她看著痛哭的儿子和工人，才猛然惊醒自己患病，随之自己也崩溃大哭。

相关阅读：50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快 曾陷裸照风波诞子后有抑郁症

麦家琪曾陷裸照风波终退选港姐

回顾麦家琪的演艺生涯，她于1993年参选港姐，本是冠军大热，却因决赛前流出裸照风波，而5强不入；至90年代她毅然投身电影圈，接连拍下《聊斋艳谭之幽媾》、《迷失乐园》、《偷窥无罪》、《西厢艳谭》等多部三级片，奠定了她的「性感女神」地位。

麦家琪对长子愧疚再追二胎补偿

麦家琪于2006年，与大律师王国豪结婚组织家庭，她翌年诞下长子并患上产后抑郁症，而在意识到自己病情后，出于对大儿子的愧疚，她决定追生二胎，希望能给长子一个伴。在生下二儿子后，情况有所好转，而直到2012年诞下小女儿后，病情才真正受到控制，最终完全康复，麦家琪现已走出阴霾，享受著每天为两子一女忙碌的琐碎生活。

相关阅读：90年代三级片女神罕谈逼婚 产后抑郁险「虐待」长子 老公神隐20年传婚变