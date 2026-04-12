周汶锜两名混血儿子暴风式成长 五官标致完美继承优良基因 获赞是迷你男神

51岁的名模周汶锜，自2012年与法籍丈夫Julien Lepeu结婚后，育有两名可爱的混血儿子，分别是现年10岁的大仔雷棨宇（Jacques）和9岁的细仔雷棨博（Avner）。周汶锜不时在社交平台分享家庭生活点滴。近日她趁著假期，带著两个儿子到北京旅行，并分享多张旅游照片，两名儿子「暴风式成长」和超高颜值，被网民封为迷你男神，瞬间引起网民热议。

周汶锜两子遗传父母优良基因

从周汶锜分享的相片中可见，这次北京之旅的行程相当丰富。母子三人一同登上了万里长城，Jacques和Avner站在古老的城墙上拍照，二人穿著轻便的休闲服，中法混血外貌，深邃轮廓，两兄弟甚为英俊，而且小小年纪已生得甚为高大，遗传了父母的优良基因，网民纷纷赞赏二人是最靓仔的星二代。

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周汶锜充当摄影师不停帮囝囝拍照

周汶锜又带著儿子们畅游北京环球影城，在标志性的地球喷泉前合影留念，之后一家人进入园区内玩机动游戏，小朋友坐在一部黄黑色跑车驾驶座上，神情专注又认真，相信是在参观「变形金刚」的景区，而周汶锜当然是充满摄影师，不停帮两子拍照。

周汶锜偕小朋友品尝北京地道美食

周汶锜带同两子到了环球影城，当然不少得购买纪念品，在其中一张照片中，便捕捉到Avner戴上《ONE PIECE》主角路飞的草帽，一边喝著饮料，一边对著镜头摆出趣怪表情。两兄弟之后品尝了北京传统小吃，包括冰糖葫芦及串烧，二人吃得津津有味，完全融入了当地的热闹气氛。

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