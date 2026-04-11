张致恒翻身成功复出开演唱会？由欠债渣男变贴地男 做搬运工养家形象好转

41岁的前男子组合Boy'z成员张致恒，因连环被爆桃色及欠债新闻，最终淡出娱乐圈。近年他与老婆区燕雯（雯雯）四年抱四，并频繁在网上公开求助，形象一度跌至谷底。然而，在经历了转行做搬运工，努力赚钱养家的低潮后，张致恒似乎正为重返幕前积极部署，其内地经理人日前发布短片，正式预告张致恒将「复出」，首战更可能挑战举办个人演唱会，决心洗底重新出发。

张致恒经理人代宣布复出

该段由其经理人「友明哥」发布的短片，记录了张致恒的工作花絮。片中张致恒身穿黑色T恤，头戴Cap帽，身形明显比之前清减不少，手臂线条结实，一扫过往的颓废形象，可见为了复出下过一番苦功。其经理人配文写道：「不翻旧帐，不恶意嘲讽。人生没有完美，知错就改、脚踏实地谋生养家，已然是成年人最难得的担当。」影片中更直接打出「拥有此刻，个唱你来吗」及「张致恒 复出」等字眼，强烈暗示他将以个人演唱会作为复出的头炮。

相关阅读：张致恒认欠七师傅六位数未有本事还钱 解释申请公屋综援诸多借口原因

网民将张致恒跟旧拍档关智斌比较

张致恒高调复出，网民反应两极。虽然有人表示支持，但亦有不少网民持观望态度，留言：「系有心复出先减肥健身啦」、「估计要众筹先有钱健身」、「日头搬砖，夜晚彩排」，认为他应先彻底解决自身问题，更有网民将他与旧拍档关智斌比较，感叹他已是「中年大叔样」。

张致恒转行当搬运工人养家

事实上，张致恒近年已为洗底作出不少努力。除了被目击大汗淋漓地做搬运工作，早前亦获歌手马天佑邀请翻唱新歌。另一方面，堪舆学家七仙羽早前爆料，指多年来曾借出达六位数金额给张致恒应急。对此，张致恒亦公开发声，感谢七师傅的帮助并诚心致歉，承认暂时「未有本事还到钱」，但强调绝无赖帐之心，并表示：「呢一年里面，我都好努力去做嘢。」张致恒复出头炮以举办演唱会为目标，网民纷纷表示拭目以待。

相关阅读：七仙羽自爆借张致恒六位数仍欠款 老婆雯雯认无力偿还不满反击：系咪代表我哋冇资格生存？

张致恒未放弃重返乐坛？